Formule 1-wereld eert ’icoon’ Stirling Moss

„Stirling Moss heeft ons na een lang gevecht verlaten. Hij was een ware legende in de motorsport en dat blijft hij voor altijd. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw Suzie, zijn familie en vrienden.”

Vrijwel alle teams uit de Formule 1 brachten via hun sociale media een eerbetoon aan de man die 16 van de 66 grands prix won waaraan hij meedeed. Moss wist echter nooit wereldkampioen te worden. Hij eindigde vier keer als tweede en drie keer als derde in het WK.

„De sportwereld heeft niet alleen een icoon en een legende verloren, maar ook een gentleman”, aldus Mercedes, de renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton. „Het team en de Mercedes-familie zijn een goede vriend kwijt. Sir Stirling, we zullen je missen.”

Moss boekte in 1955 in eigen land zijn eerste zege in de Formule 1 in een Mercedes. Hij eindigde dat jaar in het WK als tweede achter zijn teamgenoot Juan Manuel Fangio. Mercedes publiceerde zondag een filmpje uit 2015, toen Hamilton en Moss samen in twee oude ’Silver Arrows’ over het circuit van Monza reden.

De Italiaanse renstal Ferrari schreef: „RIP Sir Stirling. Een ware legende en een prachtig persoon. Voor Ferrari was hij een formidabele opponent.”

Red Bull, het team van Max Verstappen, omschrijft Moss als „een pure racer en een inspiratiebron voor de hele motorsportwereld.” Op de website van de Formule 1 wordt de Engelsman „een van de grootheden” van de sport genoemd.

Moss moest in 1962 na een zware crash, waardoor hij een tijdje gedeeltelijk verlamd was, stoppen met racen. Toch klom hij daarna af en toe nog wel in een raceauto. De Engelsman liet zich ook regelmatig zien bij de races in de Formule 1.