De Boer ziet geen aanleiding voor iemand met ’andere achtergrond’ in staf Oranje

„Als het goed is komt daar niets meer bij”, zei de bondscoach vrijdagmiddag op de persconferentie richting het WK-kwalificatieduel met Letland.

Capabel genoeg

Vanwege het grote aantal spelers met een andere achtergrond in de selectie van het Nederlands elftal kreeg de bondscoach de vraag of er wellicht niet iemand aan de staf zou moeten worden toegevoegd met eveneens een andere achtergrond. „Op dit moment hoeft daar niemand bij, ik denk dat deze staf capabel genoeg is”, verduidelijkte De Boer.

Een jaar geleden bracht de KNVB in samenspraak met de Commissie Mijnals naar voren dat er in de toekomst meer gekeken zou worden naar trainers of stafleden met een andere achtergrond, maar De Boer acht dit momenteel niet noodzakelijk. „Dwight Lodeweges en Ruud van Nistelrooy hebben beiden ontzettend veel ervaring, en ik heb ook helemaal niet gekeken naar kleur. Mocht het nodig zijn, dan zal ik niet schromen er iemand bij te nemen”, aldus de bondscoach.

Publiek

De Boer staat zaterdag voor zijn eerste interland als bondscoach met publiek en is daar ontzettend blij mee. „Ook wel weer eens leuk”, lachte de bondscoach. „Laten we hopen dat dit de opmaat is voor nog veel meer toeschouwers.” De trainer gaf ook aan rekening te houden met het scenario dat Nederland deze zomer helemaal niet in Amsterdam speelt, mocht de UEFA besluiten het EK toch niet in allerlei landen te laten spelen.

„Er staan natuurlijk verschillende scenario’s in de boekenkast”, aldus De Boer. „Maar de laatste informatie die ik heb, is dat het gewoon doorgaat zoals oorspronkelijk gepland. En natuurlijk houden we er rekening mee dat het ook anders kan gaan zijn, maar die geluiden hoor ik nog niet. Hopelijk hebben we eind april wat meer duidelijkheid.”