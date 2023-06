Premium Het beste van De Telegraaf

’Heel heftig jaar’ in trainerswereld: 24 voetbalclubs trappen af met nieuwe coach

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta (l.) moet op zoek naar een nieuwe trainer nu Maurice Steijn (r.) naar Ajax is vertrokken. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - De meeste clubs beginnen komende week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In vergelijking tot het begin van het vorige voetbaljaar staat voorlopig bij liefst 24 van de 38 clubs in Eredivisie en Eerste Divisie een andere trainer voor de groep. Mario Captein, directeur van de vakvereniging van de Coaches Betaald Voetbal (CBV), spreekt van een ’heel heftig jaar’ in de trainerswereld.