Bagnaia bevestigt met unieke Ducati-reeks opmars in MotoGP

Hoe de opmars van Bagnaia gaat eindigen, is voor hem nog een vraag, maar, sprak hij hoopgevend: „Ik wil in de tweede seizoenshelft het beste uit mijn situatie halen. Ik kijk niet naar de WK-stand, maar als ik kans maak te winnen, dan zal ik dat proberen. Vergeleken bij de seizoenstart zijn we nu het hele weekend overal snel en constant.”

Op het circuit van Misano werd het Italiaanse feest gecompleteerd door zijn landgenoot Enea Bastianini, die volgend jaar zijn teamgenoot wordt en de gecrashte pole-winnaar Jack Miller zal opvolgen. De huidige Gresini Ducati-rijder zette hem in de zinderende slotfase dusdanig onder druk dat beiden met een minimaal verschil van 0,034 seconde over de finish flitsten. De Spaanse Aprilia-coureur Maverick Viñales moest in dat geweld afhaken. Met zijn derde plaats, wat zijn derde podium in vier races betekende, deed hij het beter dan teamgenoot Aleix Espargaro, die nog derde in het WK staat. De broer van de gecrashte Pol Espargaro leverde met zijn zesde plaats weer punten in op Quartararo, die een plek voor hem eindigde.

Afscheid Dovizioso

Voor 57.000 tifosi namen de rijders met ’Grazie Dovi’ op hun machines afscheid van de Italiaan Andrea Dovizioso, die het na 346 GP-races voor gezien houdt. Hij werd voor zijn verdiensten bedankt door Marc Marquez, die dinsdag tijdens de post-test voor het eerst na zijn revalidatie weer met zijn Honda MotoGP gaat rijden.

In de Moto2, die de eerste GP-zege opleverde voor de Spanjaard Alonso Lopez, wist Bo Bendsneyder nog knap twaalfde te worden ondanks een longlap penalty. Onder de veertien uitvallers van de 31 deelnemers bevond zich de gecrashte Zonta van den Goorbergh. In de Moto3 ging WK-leider Sergio Garcia onderuit en verspeelde zijn koppositie aan GasGaS-teamgenoot Izan Guevara. Honda-coureur Denniz Foggia, die volgend jaar naar de Moto2 overstapt, won de eindsprint met vier concurrenten.