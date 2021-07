De inktzwarte olympische cijfers van hockeycoach Max Caldas

Sport

Dorian van Rijsselberghe trots als een pauw na goud Kiran Badloe

Dorian van Rijsselberghe is blij dat Kiran Badloe hem bij de Olympische Spelen is opgevolgd als winnaar in de RS:X-klasse. „Ik ben zo trots als een pauw”, zei de tweevoudig olympisch kampioen (2012 en 2016) tegen de NOS nadat Badloe het goud al veilig had gesteld.