Bernal sust relletje over kopmanschap in Tour de France

„Ik heb een uitstekende relatie met Froome en Thomas”, vertelt Bernal als hij nog maar eens moet uitleggen hoe het nu precies zit met het kopmanschap binnen de Britse wielerformatie.

„We zijn eerlijk met elkaar, als echte professionals. Zoals altijd zal de koers bepalend zijn. Ik heb veel vertrouwen in het team.”

Vorige maand stelde Bernal nog iets heel anders. „Ik ben jong, ik heb de Tour al eens gewonnen en ga geen kansen te grabbel gooien om hem een tweede keer te laten winnen. Als ik honderd procent in topvorm ben, ga ik mij niet opofferen voor anderen.”

Egan Bernal (rechts) en Chris Froome bij de presentatie van het parcours van de Tour de France 2020. Ⓒ Reuters

Al snapte hij dat het voor zijn ploeg Ineos interessant zou zijn om met Froome een vijfde Tour-zege binnen te halen of met Geraint een tweede. „Uiteindelijk blijven het twee Britten en Team Ineos is een Brits team, dus ik kan begrip opbrengen voor de positie van het team.”

Geschiedenis schrijven

Mogelijk is er een 2021 helemaal geen gedoe over het kopmanschap bij de ploeg. Sowieso beschikt Froome over een aflopende verbintenis en is het nog onduidelijk of hij die verlengd, maar daarnaast houdt Bernal de optie open om zich volgend jaar op andere koersen te richten.

„De Giro d’Italië is een ronde die me na aan het hart gaat en als ik meedoe, is het om te winnen”, vertelde hij aan de Italiaanse krant La Stampa. „Daarna wil ik hetzelfde doen in de Vuelta d’Espana. Het lijkt me geweldig om ze alle drie te winnen en onderdeel te zijn van de geschiedenis van mijn sport.”

Slechts zeven renners wisten alle drie de grote rondes te winnen. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Froome.