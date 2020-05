Rico Verhoeven kapot na dood trainingspartner: ’Mijn hart is gebroken’

„Hij was een man die alles voor iedereen deed zonder er iets voor terug te verwachten”, laat Verhoeven weten op sociale media. „Het gekke is dat we een paar weken niet met elkaar hebben gepraat, dus ik probeerde je afgelopen zondagmiddag een uur voor deze tragedie te bellen...”

De voormalig WWE-vedette, een superster in eigen land, was niet meer gezien sinds hij zondag tijdens een duik in zee werd gegrepen door een golf.

De politie heeft bevestigd dat het lichaam dat eerder woensdag werd gevonden op Venice Beach dat van de vermiste Gaspard was. Zwemmers wisten het 10-jarige zoontje van Gaspard zondag wel snel uit het water te halen.

Verhoeven vervolgt: „En wat een held ben je. Je vertelde reddingswerkers om eerst je zoon uit het water te halen en dat deden ze. Jou konden ze echter niet meer op tijd bereiken. Ik beloof je broer, ik zal ervoor zorgen dat Aryeh naar de sportschool gaat en blijft werken aan zijn bokskunsten. Mis je vriend!”

Gaspard was een bekende van Verhoeven. De Nederlandse kickbokser trainde weleens met de 39-jarige oud-vechtsporter als hij in de Verenigde Staten was. „Ik bid voor mijn broeder”, liet de Glory-kampioen eerder via Instagram weten nadat bekend was dat Gaspard vermist was.

Venice Beach is sinds vorige week woensdag weer open. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het tijdelijk gesloten.