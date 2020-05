Vermiste trainingspartner Rico Verhoeven dood aangetroffen op Venice Beach

De politie heeft bevestigd dat het lichaam dat eerder woensdag werd gevonden op Venice Beach dat van de vermiste Gaspard was.

Zwemmers wisten het 10-jarige zoontje van Gaspard zondag wel snel uit het water te halen.

Gaspard is een bekende van Verhoeven. De Nederlandse kickbokser trainde weleens met de 39-jarige oud-vechtsporter als hij in de Verenigde Staten is. „Ik bid voor mijn broeder”, liet de Glory-kampioen via Instagram weten nadat bekend was dat Gaspard vermist was.

Venice Beach is sinds vorige week woensdag weer open. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het tijdelijk gesloten.