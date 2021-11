’Feyenoorder Aursnes is onopvallend opvallend’

DOEL

„Lars Unnerstall sleepte er echt een punt uit voor FC Twente tegen Feyenoord”, aldus de 15-voudig international. „Hij had drie reddingen op Cyriel Dessers, pakte nog een schot van Fredrik Aursnes en groeide echt in de wedstrijd, naarmate Feyenoord aandrong. Hij had een cruciale rol in de eindfase en stond er toen hij er moest staan.”

DEFENSIE

„Milan van Ewijk speelde een prima partij tegen Bruma, toch een lastige tegenstander. Hij speelde sterk vanuit zijn positie en wist met zijn snelheid en wendbaarheid veel te pareren. Waar mogelijk schakelde hij zich ook offensief in. Je zag ook dat áls Bruma gevaarlijk werd, dit vaak vanuit de as gebeurde wanneer Van Ewijk hem moest loslaten.”

„Gernot Trauner laat zich nooit verleiden te doen wat hij absoluut niet kan. Hij is verdedigend oerdegelijk en kent zijn beperkingen als geen ander. Zijn grote voordeel in balbezit is dat hij altijd éérst naar de oplossing in de diepte kijkt, voordat hij een bal breed of terug speelt.”

„Lisandro Martinez kende tegen Sparta totaal geen tegenstand, maar speelde wel een dijk van een wedstrijd. Hij wint al zijn duels, of het nu over de grond is of door de lucht, en staat positioneel altijd goed opgesteld. Maar nog belangrijker in zo’n duel: net als Trauner probeert hij zo snel mogelijk een voorwaartse pass te geven. Dat is echt een kwaliteit en doet hij wekelijks.”

„Bart van Hintum was bij FC Groningen verdedigend prima, staat positioneel altijd goed en koos in aanvallend opzicht goed zijn momenten om zich in te schakelen. Een ervaren speler, die meebeweegt en ook onder druk durft te voetballen.”

MIDDENVELD

„Fredrik Aursnes is bij Feyenoord onopvallend opvallend”, aldus de Europa Cup II-winnaar met Ajax over zijn meest opvallende speler van de week. „Hij is altijd aanspeelbaar, weet waar hij moet lopen. Als hij de bal krijgt, heeft hij ook het hoofd omhoog. Hij is prima in de passing en wordt verdedigend zelden tot nooit verrast. Als hij bijsluit, heeft hij ook nog een enorm schot in de benen. Hij is echt een geweldige verbindingsspeler voor Feyenoord.”

„Naast Aursnes staat Orkun Kökçü. Hij is aanwezig, eiste veel ballen op, voetbalt door in de combinatie en je merkt dat hij steeds volwassener wordt binnen de speelwijze van Feyenoord. Hij wordt constanter in zijn prestaties en viel dit weekend daarom ook meer op dan anderen.”

Jens Toornstra kan tegen FC Twente op waardering van rapporteur Edo Ophef rekenen. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

„Op 10 staat Mario Götze, hij blijft een genot om naar te kijken. Die jongen leest de wedstrijd, weet wanneer hij moet versnellen en wanneer hij moet temporiseren. Hij kan met een steekbal zijn medespelers in de juiste positie brengen. Ik heb soms het gevoel dat hij met de handrem erop speelt en dat een aantal spelers hem niet kan bijhouden, zowel qua handelingssnelheid als denkvermogen.”

AANVAL

„Ritsu Doan vind ik een heel fijne voetballer, zowel in de combinatie als individueel. Hij heeft een goede techniek, een goed inzicht en een heel goed gevoel voor de ruimtes. Het lijkt alsof hij nu zonder druk en stress in de nek speelt. Hij is aanwezig en doet alles met het vizier vooruit. Inspelen en doorbewegen. Iemand waar een klassespits veel profijt van zou hebben.”

In de ’spitsenarmoede’ van dit weekend was Cyriel Dessers opnieuw de meest opvallende. „Dessers stichtte meer gevaar dan alle andere spelers in de 66 minuten ervoor. Hij had drie beslissende acties kunnen hebben, maar puur dankzij Unnerstall bleef Twente gevrijwaard van een tegengoal. Hij leek altijd wat lief, maar lijkt ook krachtiger geworden in zijn acties. Dat kan ook komen door het vertrouwen dat hij de laatste tijd heeft opgedaan. Hij is enorm doelgericht en een blijvend gevaar.”

„Armindo Bruma is fysiek sterk, laat zich niet makkelijk van de bal afzetten en zoekt zowel via de combinatie als individueel altijd de goal op. Hij was tegen Heerenveen niet het meest gelukkig in de afwerking, maar wel bij het gros van het offensieve gevaar van PSV betrokken.”