Bertens zakt, Haase wint weer eens

Bertens verloor dit jaar in Cincinnati in de tweede ronde van Venus Williams en leverde daardoor veel punten in. Bertens heeft maar een paar punten achterstand op nummer 6 Petra Kvitova en nummer 5 Elina Svitolina.

De ranglijst wordt aangevoerd door Naomi Osaka, die vorige week geblesseerd opgaf in de kwartfinales.

Kiki Bertens Ⓒ AFP

Robin Haase blijft de hoogst geklasseerde Nederlandse man op de mondiale tennisladder. Hij is wel 31 plaatsen gezakt en vindt zichzelf nu terug op een 154e positie. Haase, die dit weekeinde weer eens won, viel vorige week al uit de top 100.

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren stond enkele weken geleden nog op de 86e plaats en begon dit jaar als de nummer 50 van de wereld. Hij bereikte zeven jaar geleden zijn hoogste positie op de wereldranglijst: 33e.

Winston-Salem

Haase bereikte zondag de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De nummer 123 versloeg de Amerikaanse nummer 111 van de wereld, Denis Kudla, met 6-4, 7-6 (3).

Het was voor Haase pas de eerste zege sinds de eerste ronde van Wimbledon begin juli. De Nederlander won dit seizoen op de ATP Tour pas tien partijen.

In de tweede ronde moet Haase het opnemen tegen de Portugees Joao Sousa, de nummer 43 van de wereld die in de eerste ronde een bye had.

US Open

Zowel Bertens als Haase is al zeker van deelname aan de US Open. Zes andere Nederlanders moeten zich via het kwalificatietoernooi nog zien te plaatsen voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Zo neemt Tallon Griekspoor het in de eerste ronde op tegen Elias Ymer. De Zweedse tennisser is als 16e geplaatst in New York. Bij de vrouwen proberen vijf Nederlandse speelsters zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. De als zevende geplaatste Arantxa Rus treft in de eerste ronde de Bulgaarse Isabella Shinikova, Lesley Pattinama Kerkhove stuit op de Zweedse Johanna Larsson en Richèl Hogenkamp op de Zwitserse Ylena In-Albon.

Quirine Lemoine wacht in de eerste ronde een treffen met Tereza Mrdeza uit Kroatië en Bibiane Schoofs ontmoet de Noorse Ulrikke Eikeri. Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdtoernooi.

De kwalificaties van het laatste grand slam van het jaar beginnen maandag en het hoofdtoernooi een week later.