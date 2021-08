Bittere pil Jeroen Zoet met Spezia

De ploeg van de nieuwe trainer Thiago Motta moest in de uitwedstrijd tegen Cagliari genoegen nemen met 2-2.

Tot aan de 62e minuut leidden de bezoekers nog met 2-0 dankzij treffers van Emmanuel Gyasi en Simone Bastoni. Doelman Jeroen Zoet (ex-PSV) moest daarna echter kort achter elkaar twee treffers toestaan. In beide gevallen was de Braziliaan João Pedro de doelpuntenmaker.

Bij Cagliari was middenvelder Kevin Strootman basisspeler. Hij kreeg in de 82e minuut een gele kaart.

Spezia eindigde vorig seizoen tijdens het debuutjaar in de Serie A op de vijftiende plek. Zoet kwam in zijn eerste seizoen bij de Italiaanse club in zeven competitieduels in actie.

Spanje

Erik Lamela heeft Sevilla aan een zwaarbevochten uitzege op Getafe geholpen. De Argentijnse spits maakte in blessuretijd het enige doelpunt (0-1).

Lamela verliet Tottenham Hotspur deze zomer voor Sevilla. Hij scoorde vorige week al tweemaal tegen Rayo Vallecano (3-0). Sevilla voert La Liga na twee speelronden aan. Alleen Atlético Madrid heeft ook nog geen verliespunten opgelopen. De kampioen heeft echter een slechter doelsaldo dan Sevilla.

Bij Sevilla ontbrak de geblesseerde Luuk de Jong. Oussama Idrissi mocht in de tweede helft invallen bij de bezoekers, net als Karim Rekik. Youssef En-Nesyri leek Sevilla in de slotfase ook al op voorsprong te schieten. De spits stond echter net buitenspel toen hij de bal ontving.