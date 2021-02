FC Groningen dreigt Sergio Padt per direct te verliezen

„Ik sta er heel simpel in. Als trainer hoop ik dat hij het seizoen bij ons afmaakt, want hij is een belangrijke schakel voor ons. Maar als de club een dusdanig bod krijgt voor een speler die uit zijn contract loopt en volgend jaar al weggaat en het is nodig om dat te accepteren in deze coronatijd, dan leg ik me daarbij neer. We hebben de afgelopen jaren al meer spelers verkocht. Dus ik ben wel wat gewend.”

FC Groningen speelde al in op het toekomstige vertrek van Padt door de Noorse keeper Per Kristian Bratveit in januari vast te leggen. „Ik sta er wat hem betreft op zich positief in. Het probleem is alleen dat hij de afgelopen maanden niet gekeept heeft, want door corona is er ook geen reservecompetitie. Hij is niet wedstrijdfit.”

Dat laatste geldt ook voor Arjen Robben, die dit seizoen door fysieke malheur pas 44 speelminuten heeft gemaakt. Buijs heeft nog hoop dat hij in deze competitie een beroep kan doen op de ex-international. „In zijn revalidatie is hij nu op het veld bezig. Een paar weken geleden werkte hij alleen nog maar binnen. Ik hoop dat hij kan gaan spelen. Niet alleen voor ons, maar vooral voor hemzelf. Als je ziet hoeveel energie die jongen erin stopt om hier aan meer minuten te komen, dan gun ik hem dat van harte. En voor ons zou het een mooie bijkomstigheid zijn, dat we een heel goede speler tot onze beschikking zouden hebben.”

