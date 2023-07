Voetbalsters Spanje en Japan als eersten naar achtste finales WK

Japan klopte Costa Rica door twee doelpunten binnen 2 minuten. Hikaru Naomoto en Aoba Fujino scoorden in de 25e en 27e minuut. De wereldkampioen van 2011 had Zambia eerder al met 5-0 verslagen.

Voor Spanje was het beste nieuws misschien nog wel dat sterspeelster Alexia Putellas weer kon starten. De tweevoudig winnares van de Gouden Bal stond ruim een jaar geleden voor het laatst in de basis vanwege een knieblessure. De speelster van FC Barcelona was in de 13e minuut de aangever bij de 2-0 van Jennifer Hermoso. Hermoso speelde haar honderdste interland en maakte haar 49e en 50e doelpunt voor Spanje. Ook Teresa Abelleira en Alba Redondo (twee keer) kwamen tot scoren.

Spanje won eerder met 3-0 van Costa Rica en staat daardoor op doelsaldo boven Japan in groep C. In het laatste groepsduel strijden de mondiale nummers 6 en 11 om de groepswinst. Zambia en Costa Rica weten al dat ze klaar zijn op het WK.