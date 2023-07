Vroegtijdige WK-uitschakeling voor Vera Pauw met Ierland

Canada speelde eerder 0-0 tegen Nigeria en heeft nu 4 punten uit twee wedstrijden. Ierland verloor zijn eerste wedstrijd op het WK van gastland Australië en blijft op 0 punten staan.

Ierland begon de wedstrijd wel goed en kwam al na 4 minuten op voorsprong. Aanvoerder Katie McCabe draaide de bal vanuit een corner rechtstreeks in het Canadese doel. Canada kwam op slag van rust op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Megan Connolly.

In de tweede helft zette Canada aan voor een offensief. Adriana Leon had in de 53e minuut succes. Ze punterde een voorzet van Sophie Schmidt in het Ierse doel. Ierland gaf zich niet gewonnen en deed verwoede pogingen terug in de wedstrijd te komen, maar de Canadese ploeg hield stand.

Trots

Pauw was ondanks de uitschakeling trots op haar ploeg. „Het is heel erg teleurstellend dat we niet terug in de wedstrijd konden komen bij de 2-1-achterstand”, zei de coach na afloop. „Maar ik ben enorm trots op wat we vandaag hebben laten zien.”

Spanje en Japan als eersten naar achtste finales

De voetbalsters van Spanje en Japan zijn als eerste teams zeker van de achtste finales op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Voormalig wereldkampioen Japan won zonder problemen met 2-0 van Costa Rica, outsider Spanje versloeg Zambia met 5-0.

Japan klopte Costa Rica door twee doelpunten binnen 2 minuten. Hikaru Naomoto en Aoba Fujino scoorden in de 25e en 27e minuut. De wereldkampioen van 2011 had Zambia eerder al met 5-0 verslagen.

De Japanse vrouwen juichen na de openingsgoal. Ⓒ ANP / Associated Press

Voor Spanje was het beste nieuws misschien nog wel dat sterspeelster Alexia Putellas weer kon starten. De tweevoudig winnares van de Gouden Bal stond ruim een jaar geleden voor het laatst in de basis vanwege een knieblessure. De speelster van FC Barcelona was in de 13e minuut de aangever bij de 2-0 van Jennifer Hermoso. Hermoso speelde haar honderdste interland en maakte haar 49e en 50e doelpunt voor Spanje. Ook Teresa Abelleira en Alba Redondo (twee keer) kwamen tot scoren.

Spanje won eerder met 3-0 van Costa Rica en staat daardoor op doelsaldo boven Japan in groep C. In het laatste groepsduel strijden de mondiale nummers 6 en 11 om de groepswinst. Zambia en Costa Rica weten al dat ze klaar zijn op het WK.