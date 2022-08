Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe bondscoach van Leeuwinnen wacht direct cruciaal treffen Jonker moet Oranje-machine snel repareren: ’Duidelijk dat er iets is’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

„Ik hoop dat mensen over drie jaar zeggen, dát was een goede periode”, aldus Andries Jonker. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Andries Jonker kan aan de bak. Tijd om te acclimatiseren is er niet voor de nieuwe bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. De 59-jarige Amsterdammer moet de stilgevallen Oranje-machine in recordtempo zien te repareren. Op 6 oktober wacht het cruciale kwalificatieduel met concurrent IJsland, met als inzet een rechtstreeks ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. „Er is werk aan de winkel”, was de woensdag gepresenteerde opvolger van Mark Parsons zich bewust van zijn zaak. „Ik hoop dat mensen over drie jaar zeggen, dát was een goede periode.”