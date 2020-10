Helmond Sport-De Graafschap verplaatst na coronagevallen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Darten: Noppert debuteert met Van Gerwen in WK landenteams

18.57 uur: Danny Noppert maakt komende maand bij het officieuze WK voor landenteams in Oostenrijk zijn debuut. Hij gaat samen met kopman Michael van Gerwen op jacht naar de vijfde wereldtitel voor Nederland.

De tiende editie van het evenement werd eerder dit jaar in Hamburg afgelast vanwege de coronacrisis. Organisator PDC heeft de World Cup of Darts, waaraan 32 landen deelnemen, verplaatst naar de Salzburgarena (6-8 november).

Schotland is titelverdediger. Van Gerwen speelde vorig jaar in Hamburg samen met Jermaine Wattimena. Het duo strandde in de halve eindstrijd.

In 2010 pakten Raymond van Barneveld en Co Stompé de eerste wereldtitel. De andere drie wereldtitels van Oranje werden veroverd door Van Barneveld en Van Gerwen.

Biljarten: O’Sullivan uitgeschakeld op English Open

18.40 uur: Kansloos was Ronnie O’Sullivan in de 3e ronde van het English Open snookertoernooi tegen Matthew Stevens. Met de 4-1 zege plaatste de 43-jarige Stevens zich bij de laatste 16 van dit toernooi, dat zonder publiek wordt gespeeld in Milton Keynes. The Rocket wist dit rankingtoernooi in 2017 op zijn naam te schrijven.

O’Sullivan heeft weinig goede herinneringen aan Milton Keynes, want in een maand geleden werd hij in de eerste ronde van de European Masters - dat ook daar werd gespeeld - door de 18-jarige debutant Aaron Hill met 5-4 naar huis gestuurd. The Rocket werd in augustus voor de zesde keer wereldkampioen en is sindsdien wanhopig op zoek naar zijn vorm .

Voetbal: Teruggekeerde verdediger Hoedt heeft wat goed te maken bij Lazio

18.33 uur: De teruggekeerde verdediger Wesley Hoedt beseft dat hij bij Lazio iets goed te maken heeft. „Ik heb een fout gemaakt door deze club te verlaten en ik ben de eerste om dat toe te geven”, liet de 26-jarige Nederlander weten bij zijn presentatie in Rome. „Maar je maakt nu eenmaal fouten in het leven. Ik ben blij dat ik nu bij Lazio een herkansing krijg.”

Lazio nam de zesvoudige international op 5 oktober op huurbasis over van Southampton, met een optie tot koop. Hij stond eerder tussen 2015 en 2017 onder contract bij de Italiaanse club. Volgens de oud-speler van AZ keert hij zeker in mentaal opzicht sterker terug in Rome.

„Ik heb drie jaar ervaring in het buitenland opgedaan en ben zeker meer volwassen geworden, als mens en als speler. Nu is het aan mij om het te bewijzen. Ik weet dat er om me heen twijfels zullen zijn, maar ik zal alles geven voor dit shirt en deze fans.”

Voetbal: Vier coronagevallen bij De Graafschap, duel met Helmond uitgesteld

18.09 uur: Bij eerstedivisieclub De Graafschap hebben vier personen positief getest op het coronavirus. Volgens de clubleiding hebben deze „medewerkers” geen klachten en zijn ze direct in quarantaine geplaatst. Om wie het gaat, is niet bekend.

Volgens De Graafschap ondergaan spelers, staf en enkele kantoormedewerkers twee dagen voor elke wedstrijd een coronatest. „Omdat overal binnen de club de 1,5 meter regel in acht wordt genomen, kunnen de overige negatief geteste personen hun werkzaamheden gewoon vervolgen”, liet de club uit Doetinchem weten.

De Graafschap zou vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie de uitwedstrijd tegen Helmond Sport spelen, maar de Brabanders kunnen door een coronageval en de betreffende maatregelen aangaande quarantaine geen elftal op de been krijgen vrijdag. De wedstrijd is verplaatst naar komende maandag.

Voetbal: Bozenik met blessure terug bij Feyenoord

17.38 uur: Trainer Dick Advocaat kan bij Feyenoord de komende weken mogelijk niet beschikken over aanvaller Robert Bozenik. De 20-jarige spits is met een blessure teruggekeerd in Rotterdam. Hij viel woensdag in de thuiswedstrijd van Slowakije tegen Israël voor de Nations League (2-3) in de 71e minuut uit.

Een woordvoerder van Feyenoord bevestigde dat Bozenik met een blessure was uitgevallen, maar kon verder nog geen nadere informatie verstrekken. Hij verwacht dat er vrijdag meer duidelijkheid komt over de Slowaakse international.

Bozenik kwam in de eerste vier competitieduels van Feyenoord in actie. Alleen tegen ADO Den Haag (4-2) was hij basisspeler. Voor de koploper van de eredivisie staat zondag de derby tegen Sparta in De Kuip op het programma.

Handbal: Europees duel handbalsters SEW afgelast vanwege amateurstatus

16.16 uur: De Europese duels van de handbalsters van Westfriesland SEW met het Spaanse Rocasa Gran Canaria zijn afgelast. Het team uit Nibbixwoud zou dit weekeinde in het kader van de EHF European Cup spelen, maar de Westfriese club heeft een amateurstatus en is uitgesloten van competitieve wedstrijden.

De coronamaatregelen van het kabinet bepalen onder andere dat alle amateursport boven de 18 jaar is verboden. „De vrouwen van SEW hebben geen uitzonderingspositie. De Europese handbalbond EHF is nu in beraad over hoe verder te gaan”, meldt het Nederlands Handbal Verbond (NHV). „SEW is de eerste in het rijtje afgelastingen, maar vast niet de laatste.”

Zowel het uit- als thuisduel stond in Nibbixwoud op het programma. De speelsters van SEW kunnen het zich niet veroorloven in quarantaine te gaan bij terugkomst uit Spanje, en stelden voor om beide wedstrijden in Nederland te spelen. De Spaanse tegenstander, die wel over een topsportstatus beschikt, ging akkoord met het verzoek.

„Onze speelsters moeten gewoon naar hun werk of school kunnen”, aldus manager Herman op den Kelder van SEW. „We hopen dat de Europese bond de wedstrijden uitstelt en ons niet bij voorbaat uitsluit voor de volgende ronde.”

Voetbal: Kluivert moet wachten op debuut bij Leipzig

16.14 uur: Aanwinst Justin Kluivert moet zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg op de bank beginnen bij RB Leipzig. Volgens trainer Julian Nagelsmann komt een basisplaats voor de 21-jarige huurling van AS Roma nog iets te vroeg.

„Hij is geen kandidaat voor het elftal dat aan de wedstrijd begint”, liet de coach van RB Leipzig in zijn voorbeschouwing weten. „We hebben veel spelers die in het goede ritme zitten en al langer bij de club zijn. Justin heeft in zijn eerste dagen bij ons problemen gehad om er een beetje in te komen. Dat is echter normaal, hij heeft lang niet gespeeld. Tijdens de laatste trainingen ging het al duidelijk beter met hem.”

RB Leipzig heeft Kluivert tot het einde van dit seizoen gehuurd. Op 5 oktober was de overeenkomst met AS Roma rond.

Leipzig en Augsburg staan met 7 punten uit drie duels bovenaan in de Bundesliga.

Paardensport: NK in hippische discipline eventing gaat definitief niet door

15.43 uur: De nationale titelstrijd in de hippische discipline eventing gaat niet door. Het evenement zou onderdeel uitmaken van de Dutch Open, die van 28 oktober tot en met 1 november zou worden gehouden. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan dat toernooi in het Limburgse Kronenberg in zijn geheel niet plaatsvinden.

Aanvankelijk stond het NK eerder in oktober gepland bij de military van Boekelo, maar dit ging vanwege de coronacrisis ook niet door.

Eventing is evenals springen en dressuur in de paardensport een olympisch onderdeel. Paard en ruiter worden daarbij getest in een cross, het springen en de dressuur.

Wielrennen: Vuelta laatste kunstje Froome voor Ineos-Grenadiers

15.42 uur: Ineos-Grenadiers heeft de deelname van Chris Froome in de Ronde van Spanje bevestigd. De Vuelta wordt de laatste race van de Brit voor die ploeg, aangezien hij volgend seizoen voor Team Israel Start-Up Nation fietst.

De 35-jarige Froome heeft moeite zijn goede vorm terug te vinden na zijn zware val vorig jaar in het Critérium du Dauphiné. De leiding van Ineos achtte hem nog niet in staat mee te kunnen doen tijdens de Tour deze zomer. Froome startte in de Italiaanse etappekoers Tirreno - Adriatico en maakte daar met zijn 91e plaats geen sterke indruk.

Bij Ineos, voorheen Sky, won Froome vier keer de Ronde van Frankrijk en twee keer de Ronde van Spanje. Froome krijgt onder andere gezelschap van de Ecuadoraan Richard Carapaz, die ook al de Tour reed.

De Vuelta start dinsdag vanuit Irún en telt achttien etappes.

Voetbal: Juventus lijdt bijna 90 miljoen euro verlies

15.37 uur: Juventus heeft vorig voetbalseizoen een verlies van 89,7 miljoen euro geleden. Dat is ruim meer dan de voetbaljaargang daarvoor, toen de topclub uit Turijn ook al een fors verlies leed van 39,9 miljoen euro. De aandeelhouders keurden niettemin de jaarrekening goed en stemden ermee in de tekorten te dekken uit de reserves.

De club, die voor het negende seizoen op rij de landstitel veroverde, kondigde een nieuwe organisatiestructuur aan, waarbij meer onderscheid wordt gemaakt in een voetbaltak en een zakelijke afdeling.

Wielrennen: De Kort met debutanten Trek naar Vuelta

15.36 uur: Koen de Kort start dinsdag voor de zevende keer in de Ronde van Spanje. De 38-jarige Nederlander is de meest ervaren renner in de selectie van Trek-Segafredo voor de Vuelta. Ook de Fransman Kenny Elissonde gaat al een tijdje mee. Hij won in 2013 een rit in de Vuelta die eindigde op de Angliru, de befaamde klim in Noord-Spanje.

Bij de acht renners die namens Trek in Irún van start gaan zijn er vier die niet eerder een grote ronde reden: de Deen Alexander Kamp, de Let Emils Liepins, de Luxemburger Michel Ries en de Spanjaard Juan Pedro López. De Italiaan Matteo Moschetti is de man voor de sprints. Trek rekent een keer of vier op een massasprint in de Vuelta, die wegens het coronavirus werd uitgesteld en ingekort tot achttien etappes. De Deen Niklas Eg completeert het team. Hij reed dit jaar, net als Elissonde, ook al de Tour de France. „We zijn hier niet met een klassementsrenner, maar gaan op jacht naar dagsucces”, liet ploegleider Grégory Rast weten.

Voetbal: KNVB wil snel verder met vrouweneredivisie

14.36 uur: De vrouweneredivisie wordt in het weekeinde van 30 oktober tot en met 1 november hervat. Dat heeft de KNVB gezegd, nu het kabinet toestemming heeft gegeven aan de vrouwen om in navolging van ere- en eerste divisie (mannen) actief te mogen blijven.

„Voor de vrouweneredivisie worden alle voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen door de KNVB en clubs verder aangescherpt nu de coronacijfers zijn opgelopen”, zegt de KNVB. „De voor het komend weekeinde al geplande wedstrijden komen voor deze aanpassingen, waaronder een extra coronatest, echter te snel.”

Deze speelronde wordt daarom verschoven naar het weekeinde van 30 oktober tot en met 1 november. Eerder kan niet vanwege de interlands die Nederland op 23 en 27 oktober speelt tegen Estland en Kosovo. De teams uit de vrouweneredivisie kunnen door de herziene maatregel ook normaal blijven trainen.

Om zo snel mogelijk de eredivisie te hervatten, is de speelronde voor de Eredivisie Cup, die op 30 oktober stond gepland, verplaatst.

Veldrijden: Uitgedunde kalender wereldbeker veldrijden schuift maand op

14.15 uur: De internationale wielrenunie UCI en organisator Flanders Classics hebben de kalender voor de wereldbekerwedstrijden veldrijden aangepast. De overgebleven vijf van de oorspronkelijke veertien wedstrijden zijn met ongeveer een maand verplaatst.

De wereldbekercyclus begint op 29 november in het Tsjechische Tabor. Daarna volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), het Nederlandse Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari). In eerste instantie zou het wereldbekerseizoen op 1 november in Overijse starten.

De nieuwe golf aan coronabesmettingen zette eerder op donderdag al een streep door de Kuilcross in het Belgische Zonhoven, die stond gepland voor 13 december. Daarvoor waren er ook al tal van afgelastingen geweest.

Wielrennen: Alaphilippe debuteert in Ronde van Vlaanderen

12.50 uur: Julian Alaphilippe neemt het komend weekeinde deel aan de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen uit Frankrijk maakt daarmee zijn debuut in de Belgische klassieker.

Deceuninck - Quick-Step stuurt verder Kasper Asgreen, Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar naar de koers in Vlaanderen.

Alaphilippe werd zo’n 4 weken geleden in Imola wereldkampioen. Vervolgens won hij ook nog de Brabantse Pijl.

Tennis: Australian Open onderhandelt met autoriteiten over quarantaine

11.18 uur: De Australian Open zal in januari alleen plaatsvinden als de organisatie een akkoord bereikt met de lokale autoriteiten om tennissers te laten trainen terwijl zij in quarantaine zitten. Dat voorspelt directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne.

„Je kunt spelers niet vragen om twee weken in quarantaine te gaan en dan klaar te zijn voor een grand slam”, aldus Tiley. In sommige staten is het toegestaan om sportteams te laten trainen terwijl ze in isolatie verblijven, en de toernooidirecteur gelooft dat zoiets essentieel is voor het doorgaan de Australian Open.

„We accepteren dat iedereen die van overzee komt twee weken in quarantaine moet. Waar we over onderhandelen, is dat we een quarantaine-omgeving opzetten waar ze kunnen trainen en zich kunnen verplaatsen tussen het hotel en de tennisbanen.”

De grenzen tussen de Australische deelstaten zijn vanwege de Covid-19 pandemie gesloten, en reizigers die het land binnenkomen dienen veertien dagen in quarantaine te gaan in Melbourne.

Rolstoeltennis: Marjolein Buis beëindigt carrière

10.19 uur: Rolstoeltennisster Marjolein Buis heeft per direct haar carrière beëindigd. Ze kan het fysiek en mentaal niet meer opbrengen, meldt de 32-jarige Beuningse op haar website. Buis won in 2012 paralympisch goud in het dubbelspel en in 2016 zilver. Verder won ze twee wereldtitels in het dubbelspel en vijf grandslams in het dubbel. In 2016 veroverde ze de titel op Roland Garros in het enkelspel.

„De afgelopen maanden heb ik goed nagedacht over mijn ambities. Tokio 2020 werd helaas Tokio 2021, dus ik stond voor de keuze: nog een jaar langer topsport bedrijven of niet? En met pijn in mijn hart, maar vol overtuiging dat het de juiste beslissing is, heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn professionele carrière. Roland Garros (vorige week) was mijn allerlaatste toernooi”, schrijft Buis, die sinds 2010 in de top 8 van de wereld stond.

„Helaas is de koek nu op. Fysiek is het niet langer mogelijk voor mij om fulltime te trainen en om driesetters op het hoogste niveau vol te houden. Ook mentaal is het topsportleven moeilijker op te brengen. In coronatijd heb ik ervaren hoe heerlijk het is om veel thuis te zijn en niet uit een koffer te hoeven leven.”

Wielrennen: Einde seizoen Quintana door knieblessure

08.55 uur: De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana komt dit seizoen niet meer in actie. Hij neemt de tijd om de herstellen van een knieblessure, meldde hij via het Twitteraccount van de Colombiaanse wielerbond. Een operatie aan een breukje in de linkerknieschijf is nodig, aldus de renner.

Quintana liep de blessure op door een val in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij ondervond daar veel hinder van, maar fietste door en eindigde in Parijs als zeventiende in het algemeen klassement. De Colombiaan won in 2014 de Ronde van Italië en in 2016 de Ronde van Spanje. De Tour de France beëindigde hij twee keer als tweede (2013 en 2015).

Atletiek: Vier jaar schorsing voor oud-winnaar marathon van Amsterdam

08.05 uur: De Keniaanse marathonloper Daniel Wanjiru is voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De 28-jarige atleet won in 2016 de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.05.21. Een jaar later zegevierde hij in Londen (2.05.48).

De onafhankelijke integriteitseenheid in de atletiek AIU legde de atleet de lange schorsing op omdat er onregelmatigheden in zijn biologische paspoort waren aangetroffen. Dat wees op het gebruik van een verboden middel of methode. Zijn schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf december 2019.

Honkbal: Dodgers slaan hard terug tegen Braves

07.41 uur: De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben hard teruggeslagen in de derde ontmoeting met Atlanta Braves in de play-offs van de Major League. De ploeg noteerde in de eerste inning een recordaantal van 11 punten en won de wedstrijd uiteindelijk met 15-3.

De Dodgers verloren de eerste twee duels van de Braves, mede door homeruns van Ozzie Albies. De Antilliaan moest in de derde wedstrijd genoegen nemen met een bijrol, al bracht hij nog wel 1 punt binnen voor de Braves.

De Dodgers, met werper Kenley Jansen één inning op de heuvel, waren in het stadion van Arlington in Texas meteen scherp. In de eerste inning vielen drie homeruns (Joc Pedersen, Edwin Rios en Max Muncy). In de resterende innings volgden nog eens drie homeruns (Cody Bellinger, Corey Seager en Christian Pache).

Wedstrijd vier in de best-of-seven-serie is donderdagavond (lokale tijd).