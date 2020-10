Sport Kort: Dodgers slaan hard terug tegen Braves

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Dodgers slaan hard terug tegen Braves

07.41 uur: De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben hard teruggeslagen in de derde ontmoeting met Atlanta Braves in de play-offs van de Major League. De ploeg noteerde in de eerste inning een recordaantal van 11 punten en won de wedstrijd uiteindelijk met 15-3.

De Dodgers verloren de eerste twee duels van de Braves, mede door homeruns van Ozzie Albies. De Antilliaan moest in de derde wedstrijd genoegen nemen met een bijrol, al bracht hij nog wel 1 punt binnen voor de Braves.

De Dodgers, met werper Kenley Jansen één inning op de heuvel, waren in het stadion van Arlington in Texas meteen scherp. In de eerste inning vielen drie homeruns (Joc Pedersen, Edwin Rios en Max Muncy). In de resterende innings volgden nog eens drie homeruns (Cody Bellinger, Corey Seager en Christian Pache).

Wedstrijd vier in de best-of-seven-serie is donderdagavond (lokale tijd).