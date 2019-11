Mourinho: ’Dit Tottenham is voor niemand bang’

De Portugese coach laat weten dat alle focus ligt op plaatsing voor de achtste finales. „Het wordt geen eenvoudige wedstrijd. We speelden gelijk in Athene, dat laat zien dat er geen groot verschil tussen de teams is. Hopelijk kunnen we het resultaat halen waarmee we ons kwalificeren.”

Mourinho debuteerde zaterdag bij de Spurs met een zege (2-3) op West Ham United en is vol vertrouwen. „We zijn voor niemand bang. Geef me tijd om mijn ideeën te ontwikkelen en we kunnen het tegen welk team dan ook in Europa opnemen.”

Michel Vorm

De coach kan niet beschikken over Ben Davies en keeper Michel Vorm. De Nederlandse doelman heeft vorige week een kuitblessure opgelopen en kan naar verwachting begin december de training hervatten. Jan Vertonghen en Tanguy N’Dombele zijn weer aangesloten bij de groep.

