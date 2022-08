Nina Pothof en haar meiden zetten mannen te kijk

Pothof, die de drijvende kracht was in het team, reed onder het toeziend oog van haar mentor Cor Euser de allersnelste rondetijden en vond de 24 uurs-race een geweldige ervaring. Als jongste coureur maakte ze indruk in Zolder. „In januari had een langdurige selectie plaats, omdat 45 meiden zich hadden ingeschreven om in dit team te komen. Iedereen moest verschillende proeven afleggen en drie meiden moesten zelfs nog een race-licentie halen”, aldus Pothof. Alleen teamgenote Janine Rozendaal had ook ervaring in de racerij. De drie andere vrouwen in het team kwamen uit België.

Het feit dat een compleet vrouwenteam met een prijs aan de haal ging, zorgt voor veel publiciteit. Pothof: „Ik loop inmiddels een aantal jaren mee in de autosport. Het komt zelden of nooit voor dat zo’n compleet vrouwenteam bijna iedereen verslaat. Voor sommigen was het zwaar. Je start op zaterdagmiddag vier uur en finisht zondagmiddag. Je slaapt totaal drie uurtjes maar voor mij vloog het allemaal voorbij. Ik vond het waanzinnnig.”