Charles Leclerc ondanks crash snelste in sprintkwalificatie

De sprintrace van 100 kilometer start zaterdagmiddag om 15.30 uur Nederlandse tijd. De top-8 verdient dan WK-punten. Acht voor de winnaar, aflopend naar één punt voor de nummer acht. Voor de hoofdrace van zondag (13.00 uur) is vrijdag al gekwalificeerd. Leclerc begint dan ook vanaf pole position, met Verstappen naast zich op de eerste startrij.

Tijdens de verkorte kwalificatie, de zogeheten Sprint Shootout, voor de sprintrace klaagden veel coureurs over een laag gripniveau. Aan Q1 kwam een vervroegd einde na een klapper van Logan Sargeant (Williams). Het zorgde ervoor dat Nyck de Vries, net begonnen aan zijn laatste poging om een betere tijd neer te zetten, werd gedwarsboomd. De Vries was bij zijn eerste run rechtdoor geschoten. Voor de AlphaTauri-coureur is het opnieuw een flinke teleurstelling, nadat hij tijdens de kwalificatie op vrijdag al crashte. De sprintrace zal hij dus, net als op zondag, achteraan moeten beginnen.

In Q1 en Q2 was het stuivertje wisselen tussen Leclerc en Verstappen als het ging om de snelste tijd. In de laatste, beslissende kwalificatieheat (Q3) van slechts 8 minuten had Leclerc na de eerste run de snelste tijd genoteerd. In zijn laatste poging crashte de Monegask, maar zijn snelste tijd werd niet meer afgepakt.

Pérez noteerde op anderhalve tiende van Leclerc de tweede tijd. Verstappen moest een kleine drie tienden toegeven. De Limburger verloor met name in zijn eerste run veel tijd in de tweede sector, wat uiteindelijk voorkwam dat hij dichter in de buurt van Leclerc zat.