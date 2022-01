Duitse scheidsrechter twijfelt over terugkeer na doodsbedreigingen

„Ik sta nu voor een kamer met twee deuren. De ene deur leidt me terug naar het voetbalveld en de andere leidt me naar een privéleven zonder deze publiciteit, zonder deze druk, zonder deze stress”, aldus Zwayer in een interview met Sky TV.

Zwayer kreeg van spelers, stafleden en supporters van Dortmund veel kritiek op zijn optreden in het duel met Bayern. Robert Lewandowski maakte in de 77e minuut de winnende treffer vanuit een strafschop, die Bayern kreeg na hands van Mats Hummels. Borussia-trainer Marco Rose reageerde woedend op de beslissing van de scheidsrechter en werd met een rode kaart weggestuurd.

Middenvelder Jude Bellingham kreeg een boete van 40.000 euro voor de uitspraak: „Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dan?” Bellingham doelde daarmee op de vermeende betrokkenheid van Zwayer bij een matchfixingzaak uit 2005 rond scheidsrechter Robert Hoyzer. „Ik zou graag van gedachten willen wisselen met Jude Bellingham, in het bijzonder over dit onderwerp”, aldus Zwayer in het interview. „Ik ben nu de juiste weg aan het uitstippelen richting mijn keuze.”

De Duitse scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich hoopt dat Zwayer een comeback maakt. „We zouden blij zijn als Felix Zwayer bij ons blijft”, zegt hij op de website van de Duitse voetbalbond DFB.

