Lionel Messi met knieblessure voorlopig aan de kant bij Paris Saint-Germain

De 34-jarige aanvaller, die nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt in Franse dienst, mist woensdag de uitwedstrijd in de Ligue 1 tegen FC Metz. In de loop van de week wordt Messi nogmaals onderzocht door de medische staf. Dan moet blijken wanneer de Argentijn weer kan voetballen. PSG ontvangt volgende week Manchester City in de Champions League.

Messi werd zondag tot zijn eigen onvrede in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon een kwartier voor tijd gewisseld door trainer Mauricio Pochettino. De Argentijn negeerde de uitgestoken hand van zijn landgenoot en keek Pochettino even gepikeerd aan. Volgens de trainer had Messi toen echter al fysieke klachten. „We zagen dat hij aan zijn knie zat en gebaren maakte, daarom hebben we hem gewisseld”, aldus Pochettino. In de blessuretijd bezorgde invaller Mauro Icardi de Parijzenaars de winst (2-1). Met 18 punten uit zes duels staat PSG aan kop in Frankrijk.

Ophef rond wissel

De wissel van Messi werd breed uitgemeten in de media. Pochettino heeft begrip voor alle ophef. „Ik begrijp het en accepteer dat ook, maar de spelers en hun gezondheid staan bij mij op één. Wij vonden het de beste beslissing om hem eruit te halen. Natuurlijk willen grote spelers altijd op het veld staan.”

De Spaanse verdediger Sergio Ramos traint na een blessure nog steeds individueel en ontbreekt ook tegen Metz. Middenvelder Marco Verratti hervatte dinsdag de training.