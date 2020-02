Advocaat heeft zijn hoop gevestigd op zijn eerste spits Nicolai Jørgensen, die door een teenblessure het duel met Fortuna Sittard (2-1) miste. Bozenik begrijpt de hiërarchie bij Feyenoord goed en heeft alleen maar respect voor zijn coach.

Bozenik: „Voordat ik hierheen kwam kende ik de trainer zelf niet. Maar in Slowakije vertelde iedereen in mijn familie en oudere voetballers dat hij tot de toptrainers van de wereld hoort. Ik had bij Martin Skrtel van tevoren alles over hem gevraagd. Die maakte Advocaat mee bij Zenit St. Petersburg en bij Fenerbahçe. Hij zei dat Advocaat een grote persoonlijkheid is en een heel goed mens. Hij kende hem heel goed. Skrtel weet ook wat voor type ik ben en hij zei dat ik me bij deze trainer wel thuis zou gaan voelen.”

Advocaat liet Lutsharel Geertruida (19) buiten de basis, maar door de aanwezigheid van Bozenik stelde de coach opnieuw vijf spelers van 22 jaar of jonger op in zijn team.