Treffers Ziyech niet genoeg voor Marokko

In de laatste oefenwedstrijd voor de Afrika Cup werd het 2-3 voor het bezoekende land. Noussair Mazraoui (Ajax) en Oussama Idrissi (AZ) kregen geen speelminuten van bondscoach Hervé Renard.

In Marrakech zette Mwape Musonda Zambia al in de eerste minuut op voorsprong. Even later trok Ziyech de stand gelijk. Vlak voor rust was Kings Kangwa verantwoordelijk voor de nieuwe voorsprong van de bezoekers. In de tweede helft benutte de middenvelder van Ajax een strafschop. Uiteindelijk was het Enock Mwepu die een kwartier voor het eindsignaal het laatste doelpunt maakte.

Marokko gaat met twijfels naar de Afrika Cup, die dit jaar voor het eerst in de zomermaanden wordt gehouden. In een eerder oefenduel verloor Marokko met 1-0 van Gambia.

De Afrika Cup begint voor Marokko op 23 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Namibië. Ivoorkust en Zuid-Afrika zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.