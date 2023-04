Ferrari-coureur Charles Leclerc vraagt fans om zijn privacy te respecteren: ’Er is een grens’

De 25-jarige Monegask meldt dat zijn adres recent openbaar is geworden, waardoor fans nu aan zijn deur verschijnen en aanbellen om foto’s en handtekeningen vragen. De Ferrari-racer verklaart dat hij hen nog steeds groet op openbare plaatsen of bij het circuit, maar ’ik kom niet naar beneden als je bij mijn woning langskomt’, zo meldt hij.

„Jullie steun betekent alles voor mij, maar er is een grens die niet overschreden mag worden”, aldus Leclerc, die een moeilijke seizoensstart achter de rug heeft. Hij crashte in twee van de drie GP’s en staat pas op de tiende plaats in de stand om het WK.