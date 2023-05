Henk ten Cate nieuwe assistent-bondscoach van Suriname

Ten Cate kwam tijdens zijn loopbaan als speler uit voor onder meer Go Ahead Eagles, Telstar en Heracles Almelo. Als trainer diende hij tal van clubs. Met Sparta bereikte hij in 1996 de bekerfinale, met Vitesse noteerde hij in 1998 de beste prestatie in de historie van de Arnhemmers ooit (derde in de Eredivisie) en bij Ajax won hij in 2007 de KNVB-beker.

Ook in het buitenland was Ten Cate lange tijd succesvol actief. Na zijn periode bij Ajax werd hij bij Chelsea assistent-trainer, en voor zijn dienstverband in Amsterdam assisteerde hij Frank Rijkaard bij Barcelona. Ten Cate stond dagelijks op het trainingsveld met wereldtoppers als Samuel Eto’o, Ronaldinho en (toen al) Lionel Messi.

Later in zijn carrière was Ten Cate vooral in het Midden-Oosten actief, waar hij onder meer Al-Ahli, Umm-Salal, Al-Jazira, Al-Wahda en Al-Ittihad onder zijn hoede had. Met die laatste club reikte hij in 2020 tot de halve finale van het WK voor clubs, waarin maar nipt verloren werd van Real Madrid.

In 2017 leek het erop dat Ten Cate Danny Blind zou gaan opvolgen als bondscoach van het Nederlands elftal, maar toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen belde de coach uiteindelijk toch af. De voormalig doelman van PSV en Oranje ging uiteindelijk met Dick Advocaat in zee.