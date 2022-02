Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik houd mijn hart vast’ Schaatscoach Johan de Wit in surrealistische wereld beland, midden in olympisch Peking

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Johan de Wit mag zijn Japanse schaatsploeg weer coachen. De Nederlandse bondscoach werd krap twee weken geleden afgevoerd naar een isolatie-hotel, nadat hij positief testte op het coronavirus. Ⓒ ANP/HH

PEKING - Johan de Wit is in een surrealistische wereld beland, midden in het olympische Peking. De Nederlandse bondscoach van de Japanse schaatsploeg werd krap twee weken geleden afgevoerd naar een isolatie-hotel, nadat hij positief testte op het coronavirus. Sinds zondag is de geboren Edammer weer welkom op de ijsbaan, al zijn de restricties voor hem nog altijd heftig. „Ik houd mijn hart vast.”