Al uitgeschakeld Oranje verlaat EK handbal met gelijkspel tegen Kroatië

Halverwege leidde Nederland met 15-13. In de slotfase stonden de Kroaten echter voortdurend op voorsprong. Luc Steins zorgde enkele seconden voor het eindsignaal voor de gelijkmaker. Hij was tevens de topschutter van zijn land met zes treffers. Tom Jansen maakte er vijf.

„Dit is toch een klein beetje balen”, sprak international Bobby Schagen bij Ziggo Sport. In het slotduel had hij op iets meer gerekend. „Na rust hebben we echter te veel fouten gemaakt. Ik denk dat het door vermoeidheid kwam. Toch is het mooi dat we ondanks alle tegenslagen op dit toernooi hier op de valreep nog een punt hebben gepakt.”

Hij keert daarom met een trots gevoel naar huis. „We hebben hier alleen van toplanden als Frankrijk, Denemarken en IJsland verloren. Verder hebben we het heel goed gedaan. Ik denk dat we hier aan de wereld hebben laten zien wat we kunnen. We horen erbij.”

Het evenement stond voor Nederland voor een groot deel in het teken van met het coronavirus besmette spelers. Meerdere handballers van Oranje zaten ook tijdens het slotduel nog in quarantaine. Gedurende het toernooi was het nodig om versterking te laten invliegen. Opgeven was geen optie voor de formatie.