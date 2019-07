Bertens in kwartfinale tegen Italiaanse Paolini

De nummer 5 van de wereld was duidelijk sterker op het Siciliaanse gravel dan de Servische, die 98 plekken lager staat. Zowel in de eerste als tweede set pakte Bertens al snel een break. Hoewel ze in beide sets zelf ook een opslagbeurt verloor, won ze de service van Krunic in beide sets drie keer en sloeg toe op haar eerste matchpoint.

In de kwartfinale treft Bertens de Italiaanse Jasmine Paolini, die in een lange driesetter die pas na middernacht eindigde te sterk was voor de Roemeense Irina-Camelia Begu. De 23-jarige Paolini is de nummer 142 van de wereld.

Bertens besloot tijdens Roland Garros om haar gravelseizoen na Wimbledon met een toernooi te verlengen en zich in te schrijven voor het toernooi van Palermo. „Ik hou van gravel en wil mijn seizoen graag verlengen, ook omdat ik vorig jaar een wat korter gravelseizoen heb gehad”, gaf ze als reden. Wint Bertens van Paolini, dan wacht haar mogelijk een confrontatie met Arantxa Rus. Die moet dan in haar kwartfinale afrekenen met de Spaanse Paula Badosa.