Bertens naar kwartfinales in Palermo

De nummer vijf van de wereld was duidelijk sterker op het Siciliaanse gravel dan de Servische die 98 plekken lager staat. Zowel in de eerste als tweede set pakte Bertens al snel een break. Hoewel ze in beide sets zelf ook een opslagbeurt verloor, won ze de service van Krunic in beide sets drie keer en sloeg toe op haar eerste matchpoint.

In de kwartfinale treft Bertens de winnares van de partij tussen de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Italiaanse Jasmine Paolini.