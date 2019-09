’Capello bracht Engeland catastrofale schade toe’

„Toen hij de eerste groepssessie organiseerde met de nationale ploeg was het eerste dat ons opviel dat hij bijzonder streng was op het gebied van voedsel. Het tweede dat opviel was dat hij geen Engels sprak”, schrijft Owen in zijn biografie Reboot - My Life, My Time.

Volgens de 39-jarige Owen waren de spelers van Engeland verbijsterd. „Iedereen keek elkaar aan. Ik vroeg me af hoe deze man ons in godsnaam wat duidelijk zou willen maken.” Na een paar interlands op de bank en wat kritiek van Owen speelde hij na 2008 nooit meer een interland voor Engeland.

Michael Owen in 2008 in actie voor Engeland. Ⓒ Reuters

Dat Owen van de Italiaanse trainer geen uitleg kreeg over zijn plek op de bank en na een interlandloopbaan van tien jaar nooit meer werd opgeroepen, steekt bij Boy Wonder. „Niet alleen brak hij een zuurverdiende interlandloopbaan af zonder enige vorm van uitleg, maar hij groeide ook nog uit tot één van de minst effectieve managers van Engeland ooit. Naar mijn mening bracht Fabio Capello catastrofale schade toe aan mijn carrière en het het Engelse voetbal in het algemeen, en hij kreeg er heel behoorlijk voor betaald.”

