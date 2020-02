Droomdebuut en pech voor Steven Bergwijn bij Tottenham

Hij is pas net neergestreken in Londen, maar kreeg in de topper tegen Manchester City direct een basisplaats van trainer José Mourinho. Na een uur spelen betaalde dat vertrouwen zich uit, toen Bergwijn de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Bij een stand van 0-0, en City die nog met 10 man op het veld stond na een rode kaart van Oleksandr Zinchenko, maakte Bergwijn in de 63e minuut de 1-0. Eerst controleerde hij de bal knap op zijn borst. Vervolgens schoof Berwijn vanuit een halve volley de bal in de hoek. Doelman Ederson dook nog naar de hoek, maar kon er niet meer bij.

Enkele minuten later ging Bergwijn naar het gras. Hij had last van zijn hamstring. Na een korte behandeling ging de Oranje-international naar de kant en zag hij vervolgens dat Heung-Min Son de voorsprong voor Spurs verdubbelde.

De wedstrijd is nog aan de gang.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.