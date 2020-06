Kritiek op IOC na verbod op demonstreren tegen racisme tijdens Olympische Spelen

Het IOC verwijst naar regel 50 van het olympisch handvest, waarin staat dat politieke en religieuze gebaren net als raciale propaganda niet worden getolereerd op de Spelen.

Volgens het IOC zijn die richtlijnen ook gewoon van kracht na de dood van de zwarte arrestant George Floyd door politiegeweld. Het IOC wil niet speculeren over wat er gaat gebeuren als atleten volgend jaar tijdens de Spelen besluiten om bijvoorbeeld te knielen bij het volkslied.

Kritiek

De Canadese hardloopster Gabriela Debues-Stafford (24), die in 2016 van de partij was tijdens de Spelen in Rio, reageerde via Twitter kritisch. Ze postte de wereldberoemde foto van de Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos en wendde zich tot het officiële account van de Olympische Spelen: „Kennen jullie deze foto nog? Deze posten jullie jaarlijks minstens een paar keer. Hoe kun jullie dat doen als jullie atleten juist verbieden om te protesteren!?”

Veel sporters protesteerden de afgelopen weken tegen racisme. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de organisatoren van wedstrijden gevraagd om het gezonde verstand te gebruiken als spelers stilstaan bij de gewelddadige dood van Floyd. Voetballers van clubs uit de Bundesliga kregen ook geen gele kaart toen ze na een doelpunt een shirt lieten zien met een steunbetuiging voor Floyd.

Knielen zoals Colin Kaepernick (rechts) en Eric Reid (links) ooit deden is bijvoorbeeld verboden. Ⓒ AFP

Het komt niet vaak voor dat atleten op de Spelen tegen ongelijkheid demonstreren of zich politiek uiten. De zwarte Amerikaanse sprinters Smith en Carlos deden dat wel op de Spelen van 1968 in Mexico City. Zij stonden met zwarte handschoenen op het podium om te protesteren tegen racisme.

De Ethiopische marathonloper Feyisa Lilesa deed beide polsen over elkaar toen hij in 2016 tijdens de Spelen van Rio de Janeiro de finish passeerde. Hij vroeg zo aandacht voor zijn Oromo-stam die volgens hem werd achtergesteld door de regering van zijn geboorteland.