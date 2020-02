Dimitrov, Bautista Agut en Evans naar tweede ronde Ahoy

De Canadees, als achtste geplaatst, moest maandag zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het werd 6-3 7-6 (3).

Dimitrov neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime of de Duitser Jan-Lennard Struff. De 28-jarige Dimitrov won in zijn loopbaan tot dusverre acht ATP-toernooien. Zijn laatste eindzege dateert van 2017, momenteel staat op de wereldranglijst op de 22e plaats.

Bautista Agut

Ook Roberto Bautista Agut staat in de tweede ronde in Rotterdam. De als zesde geplaatste Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics: 4-6 7-6 (1) 6-1. Bautista Agut stuit nu op zijn landgenoot Pablo Carreno Busta. Hij versloeg eerder op maandag de Fransman Adrian Mannarino.

Daniel Evans bereikt als laatste van de maandag de tweede ronde. De Brit was op het centercourt sterker dan de Duitse qualifier Philipp Kohlschreiber: 6-3 7-5. Evans, de huidige nummer 33 van de wereld, staat in de volgende ronde tegenover de Rus Karen Chachanov of de Italiaan Fabio Fognini. Laatstgenoemde is in Ahoy de nummer 5 van de plaatsingslijst.