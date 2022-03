Afrikaanse bondsarts overlijdt tijdens geweld na Nigeria-Ghana

De 1-1 betekende dat Ghana zich plaatste voor het WK in Qatar later dit jaar. Woedende Nigeriaanse fans bestormden het veld na afloop van de wedstrijd in Abuja. Er werden vernielingen aangericht en in het gedrang zou de arts zijn omgekomen.

De voetbalbond van Zambia bevestigde het overlijden van Kabungo, maar kon nog geen details geven over de doodsoorzaak. „We zullen wachten op de rapporten van de CAF en de FIFA over wat er precies is gebeurd”, luidde een verklaring.