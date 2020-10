Mario Götze krijgt snel bevestigd: de Eredivisie past bij hem

Mario Götze is binnen no-time trefzeker in Zwolle. Ⓒ BSR Agency

ZWOLLE - Natuurlijk, iedereen wilde even zien wat voormalig Wunderkind Mario Götze er nog van kan. Roger Schmidt bediende het voetbalpubliek op zijn wenken en zette de kleine Duitse vedette direct in de PSV-basis, na twee weekjes groepstraining en drie maanden geen wedstrijdminuten te hebben gemaakt. Was dat fysiek gezien nou wel zo handig? Maar Götze moet zich tegen een armetierig PEC Zwolle (0-3) ruim een uur lang in een speeltuin hebben gewaand. Acht minuutjes had hij nodig voor zijn eerste goal.