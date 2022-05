Griekspoor blij met zege Verstappen en met ijzersterk optreden in Parijs

Tennis

Wilander: ’Concurrentie bidt dat Van de Zandschulp geen mentale gigant wordt’

„Hij is één van van de meest getalenteerde spelers op de tennistour, al is het alleen maar omdat hij de bal zo zuiver raakt.” Dat zegt zevenvoudig grandslamwinnaar Mats Wilander over Botic van de Zandschulp. „Eigenlijk ben ik jaloers op alles wat hij doet met het racket. Ik zou wel eens in zijn scho...