Voetbal: Trainer Arteta woedend na 'wanprestatie' Arsenal

13.22 uur: Trainer Mikel Arteta van de Engelse voetbalclub Arsenal wilde na de nederlaag tegen Aston Villa (0-3) niets weten van excuses. „Voor grote teams gelden geen excuses. Die kunnen zich dat niet permitteren. Wij dus ook niet”, mopperde de Spaanse manager van de ’Gunners’.

Arsenal incasseerde in het eigen Emirates-stadion al de vierde nederlaag in acht competitiewedstrijden. De ploeg van Arteta verloor eerder van landskampioen Liverpool, Manchester City en Leicester City. Tegen Aston Villa ging Arsenal hard onderuit.

„Wij verwachten iedere wedstrijd te winnen, dat moet de standaard zijn”, zei Arteta, die eind vorig jaar werd aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Unai Emery en met Arsenal de FA Cup en het Community Shield veroverde. „Dus als iemand denkt dat één of twee wedstrijden achter elkaar winnen genoeg is, dan heeft hij het volledig mis. Dat valt niet te accepteren. Ik pik die instelling niet. De club verdient dat ook niet.”

Arteta had geen goed woord over voor het optreden van zijn ploeg tegen Aston Villa. „Voor het eerst sinds ik hier ben, heb ik het gevoel dat we echt onder ons niveau hebben gepresteerd. Dat is onacceptabel. Het liefste zou ik nu gelijk al weer een wedstrijd willen spelen om dit uit ons systeem te krijgen. Ik ben benieuwd hoe de spelers reageren, of ze in de spiegel durven te kijken. We kunnen veel beter dan we hier hebben laten zien.”

Voetbal: Besmette bondscoach Mancini roept verse krachten op bij Italië

12:14 uur Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft drie verse krachten toegevoegd aan zijn uitgebreide selectie voor de komende interlandperiode. Hij riep de verdedigers Alessandro Bastoni, Gian Marco Ferrari en Mattia Zaccagni op. Zij vervangen Leonardo Spinazzola, Alessio Romagnoli en Angelo Ogbonna, die afgelopen weekeinde geblesseerd raakten.

Mancini zal niet zelf de spelers verwelkomen op het nationale trainingscomplex Coverciano. De bondscoach is besmet met het coronavirus en zit in thuisisolatie. Hij mist in ieder geval de vriendschappelijke interland van woensdag tegen Estland. Pas bij een negatieve test kan Mancini mogelijk wel aanwezig zijn bij de duels in de Nations League met Polen (15 november) en Bosnië en Herzegovina (18 november). Italië staat tweede in de poule achter koploper Polen. Nederland is in die groep de nummer drie.

Vanwege de vele coronabesmettingen bij Italiaanse voetballers en quarantainemaatregelen bij de clubs selecteerde Mancini een ruime groep van 41 spelers voor de interlandperiode. Vermoedelijk kunnen slechts achttien spelers maandag bijeenkomen op Coverciano.

Voetbal: Celta de Vigo ontslaat trainer na slechte start

11:24 uur De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo heeft trainer Oscar Garcia ontslagen. De ploeg uit Vigo boekte in negen competitiewedstrijden pas één overwinning, in de tweede speelronde tegen Valencia, en staat in La Liga maar net boven de degradatiestreep. De clubleiding besloot daarom afscheid te nemen van Garcia.

De 47-jarige Spanjaard, die als speler van Barcelona vier landstitels vierde, werd een jaar geleden aangesteld als opvolger van Fran Escribá die ook moest vertrekken na een slechte start van het seizoen. Onder leiding van Garcia ontsnapte Celta ternauwernood aan degradatie. De club uit Galicië bleef 1 punt boven de streep.

Bij Celta speelt onder anderen Renato Tapia, oud-speler van FC Twente en Feyenoord. Garcia was eerder trainer van onder meer Brighton & Hove Albion, Watford, Saint-Étienne, Olympiakos en Red Bull Salzburg, waarmee hij twee keer kampioen van Oostenrijk werd.

Tennis: Medvedev passeert Federer op wereldranglijst

10:23 uur De Russische tennisser Daniil Medvedev is door zijn zege in het masterstoernooi van Parijs naar de vierde plaats gestegen op de wereldranglijst. Medvedev passeerde de Zwitser Roger Federer, die herstelt van een knieblessure en ontbrak in Parijs.

Al eerder was duidelijk dat de Serviër Novak Djokovic het jaar zal afsluiten als de nummer 1 op de mondiale ranking. Hij doet dat voor de zesde keer en evenaart de Amerikaan Pete Sampras.

Rafael Nadal en Dominic Thiem, respectievelijk tweede en derde, staan ook nog boven Medvedev op de ranglijst. De beste acht tennissers van dit jaar spelen vanaf zondag in Londen de ATP Finals.

Tennis: Herstelde Thiem klaar voor ATP Finals

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem is hersteld van zijn voetblessure en reist af naar Londen voor de afsluitende ATP Finals. De winnaar van de US Open meldde op zijn website dat hij woensdag met een klein gezelschap richting de Engelse hoofdstad gaat.

Thiem raakte vorige maand geblesseerd in zijn thuistoernooi in Wenen. Hij had veel last van blaren. De nummer drie van de wereld besloot vervolgens de masters in Parijs over te slaan. „Na mijn uitschakeling in de kwartfinales in Wenen duurde het enkele dagen voordat ik hersteld was. Daarna ben ik de voorbereidingen begonnen op de ATP Finals”, aldus de 27-jarige Thiem, die vorig jaar de finale verloor van het eindejaarstoernooi van de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het toernooi in de Londense O2-Arena met de beste acht spelers van dit jaar duurt van 15 tot en met 22 november.