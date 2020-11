Zwemkampioen Magnini maakt comeback

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Magnini maakt na drie jaar comeback

21.10 uur: Tweevoudig wereldkampioen Filippo Magnini heeft zijn comeback aangekondigd. De 38-jarige Italiaan had drie jaar geleden gemeld dat hij stopte.

In een bericht op Instagram zei Magnini dat hij opnieuw het zwembad in duikt „voor mezelf, voor mijn familie en voor mijn land”.

Magnini veroverde goud op de 100 meter vrije slag op de WK van 2005 en 2007. Met de 4x200 meter vrije slag-estafette pakte hij bij de Olympische Spelen van 2004 brons voor Italië.

Judo: Europees goud voor jonkies

20.07 uur: De judoka’s Pleuni Cornelisse (-57 kg) en Joanne van Lieshout (-63 kg) zijn Europees kampioen geworden in de leeftijdsgroep onder 23 jaar. Ook Yannick van der Kolk behaalde namens Nederland een plaats op het podium. Hij won het brons in de -73 kg.

De 21-jarige Cornelisse is regerend Nederlands kampioen bij de senioren. Ze is bovendien de nummer 3 van de afgelopen WK junioren. De EK-23 in Porec beleefde maandag de eerste dag. Er stonden acht judoka’s van TeamNL op de mat in de Kroatische plaats.

Voetbal: Kobel mist wedstrijden met Zwitsers elftal

19.51 uur: De Zwitserse keeper Gregor Kobel mist komende week de drie interlands van het Zwitsers elftal. De 22-jarige keeper van VfB Stuttgart heeft rugproblemen en meldde zich af. Bondscoach Vladimir Petkovic heeft David von Ballmoos van Young Boys als vervanger opgeroepen. Kobel is reservekeeper achter eerste keus Yann Sommer.

Zwitserland speelt woensdag een oefeninterland tegen België. De ploeg speelt zaterdag in de Nations League tegen Spanje en de dinsdag erop tegen Oekraïne.

Voetbal: Bazoer en Köhn missen twee wedstrijden door schorsing

18.38 uur: Riechedly Bazoer van Vitesse mist de komende twee wedstrijden. De tuchtcommissie betaald voetbal heeft de middenvelder geschorst voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. Bazoer kreeg zondag in het met 3-1 gewonnen duel met FC Emmen de rode kaart vanwege ernstig gemeen spel. Hij mist de wedstrijden tegen FC Groningen en Fortuna-Sittard.

Ook Derrick Köhn van Willem II kreeg een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk. De verdediger kreeg een rode kaart voor een overtreding op Denzel Dumfries in het duel met PSV. Köhn mist de wedstrijden tegen VVV-Venlo en FC Groningen.

Golf: Oud-winnaar Garcia mist golfmajor Masters na coronabesmetting

16.59 uur: Sergio Garcia heeft zich afgemeld voor de Masters. De Spaanse golfer heeft positief getest op het coronavirus en heeft de organisatie van de major in Augusta laten weten dat hij niet kan deelnemen.

Garcia won de Masters in 2017. In totaal zegevierde de Spanjaard in ruim dertig toernooien, waaronder de 100e editie van de KLM Open in 2019. Afgelopen maand schreef de 40-jarige golfer het Sanderson Farms Championship op zijn naam. Het was zijn eerste zege op de Amerikaanse PGA Tour, sinds zijn overwinning op de Masters van 2017.

De Masters in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia worden van 12 tot en met 15 november zonder publiek gehouden. De golfmajor stond aanvankelijk gepland voor 9-12 april, maar werd toen vanwege de coronapandemie uitgesteld. Tiger Woods won vorig jaar The Masters voor de vijfde keer in zijn carrière.

„Na 21 jaar waarin ik geen enkele golfmajor heb gemist, zal ik helaas niet meedoen aan de Masters deze week”, liet Garcia via Twitter weten. „Het belangrijkste is dat mijn familie en ik gezond zijn. We komen sterker terug en gaan weer voor het groene jasje in april.”

De golfer liet weten dat hij op weg naar huis vanaf de Houston Open afgelopen zaterdag een zere keel begon te krijgen en begon te hoesten. De dag erop bleven de symptomen en testte hij positief.

Ook de Chileense golfer Joaquin Niemann had zich al wegens een coronabesmetting afgemeld voor de Masters.

Voetbal: Heracles-spits Szöke mist duels met Ajax en AZ na schorsing

16.25 uur: Heracles-spits Adrian Szöke is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De Hongaar kreeg in het duel met VVV-Venlo zaterdag (3-2 verlies) al in de eerste helft een rode kaart voor een elleboogstoot.

Heracles Almelo en de aanvaller hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Door de schorsing mist Szöke, die in zeventien eredivisieduels nog niet wist te scoren, de wedstrijden tegen Ajax (22 november) en AZ (29 november).

Ook Groningen is akkoord met de schorsing in het geval van Damil Dankerlui. De verdediger kreeg zondag bij Feyenoord vlak voor tijd een rode kaart, en veroorzaakte daarmee een penalty waaruit de 2-0 viel. De 24-jarige Dankerlui mist de competitiewedstrijd tegen Vitesse van 21 november.

Voetbal: Franse bondscoach Deschamps ziet ook Aouar afhaken

16.17 uur: De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft in navolging van Nabil Fekir ook diens vervanger Houssem Aouar zien afhaken bij de nationale ploeg. Fekir (Real Betis) meldde zich vrijdag geblesseerd af bij Deschamps, die daarop Aouar opriep. De middenvelder van Olympique Lyon viel echter zondag uit in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Saint-Étienne (2-1).

De 22-jarige Aouar moest zich maandag ook afmelden bij Deschamps, die nu besloot om geen vervanger op te roepen. Frankrijk speelt woensdag in het Stade de France een oefeninterland tegen Finland. De wereldkampioen neemt het zaterdag in de Nations League op tegen Portugal en drie dagen later tegen Zweden.

Aouar debuteerde vorige maand in het Franse elftal. Hij was in augustus ook al opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij moest zich toen afmelden omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Deschamps hoopt dat zijn medische staf erin slaagt om Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe (beiden van Paris Saint-Germain) en Benjamin Pavard (Bayern München) op tijd klaar te stomen voor de komende interlands. Ze hebben alle drie fysieke problemen.

Voetbal: AZ-aanvaller Aboukhlal mag voor Marokko uitkomen

14.56 uur: Aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ speelde voor heel wat vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje, maar hij wordt nu international van Marokko. De mondiale voetbalfederatie FIFA gaf de 20-jarige Rotterdammer groen licht om te switchen. Aboukhlal kan deze week al debuteren in het Marokkaanse elftal.

Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft de vleugelspits van AZ opgenomen in zijn selectie voor de twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Rotterdammer, die eerder in de jeugd voor PSV speelde, maakte dit seizoen in vier competitiewedstrijden twee doelpunten. Aboukhlal doorliep alle Nederlandse jeugdelftallen tot en met Oranje onder 20 jaar.

De Ajacieden Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn ook opgeroepen voor de komende interlands van Marokko, net als hun voormalige teamgenoot Hakim Ziyech (Chelsea). Labyad kreeg aanvankelijk geen uitnodiging, maar werd maandag alsnog bij de selectie gehaald.

Jonas Svensson, teamgenoot van Aboukhlal bij AZ, moest zich geblesseerd afmelden voor de komende interlands van Noorwegen. De rechtsback speelde zondag nog de hele wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0-winst). Een woordvoerster van AZ kon vanwege privacyredenen niet zeggen wat Svensson mankeert en hoelang hij aan de kant staat.

Sport: Handbalsters zonder Groot en met twee debutanten naar EK

14.52 uur: Bondscoach Emmanuel Mayonnade van het Nederlands vrouwenhandbalteam heeft drie weken voor aanvang van het Europees kampioenschap zijn definitieve selectie al rond. Bij de achttien speelsters ontbreekt Nycke Groot.

De voormalige sterspeelster had begin 2019 afscheid genomen van Oranje, maar haar naam prijkte onverwachts op de voorlopige spelerslijst voor de Europese eindronde, die van 3 tot en met 20 december wordt gehouden in Noorwegen en Denemarken.

Mayonnade hoopte Groot, die samen met de internationals Lois Abbingh en Tess Wester in Denemarken speelt voor Odense, op andere gedachten te brengen. Een terugkeer in Oranje zit er blijkens de maandag vrijgegeven selectie echter niet in.

Harma van Kreij en Nikita van der Vliet kunnen zich opmaken voor hun debuut op een eindronde. Zij nemen in de selectie van de regerend wereldkampioen de plekken in van Estavana Polman en Delaila Amega, die beiden geblesseerd zijn.

Het Nederlands vrouwenteam veroverde eind vorig jaar de wereldtitel en heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het laatste EK in Frankrijk (2018) behaalde de ploeg brons. Oranje is op het komende EK ingedeeld in een groep met Hongarije, Servië en Kroatië en speelt al zijn groepswedstrijden in de Noorse stad Trondheim. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

De voltallige selectie: Lois Abbingh, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Harma van Kreij, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nusser, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Nikita van der Vliet, Tess Wester en Bo van Wetering.

Atletiek: Farah zet atletiek tijdelijk opzij voor populaire televisieshow

14.16 uur: De Britse atleet Mo Farah zet zijn atletiekcarrière even op een laag pitje. De 37-jarige meervoudig olympisch- en wereldkampioen op de lange afstanden doet met negen andere bekendheden mee aan een populair Brits TV-realityprogramma. Farah verdient er naar verluidt een slordige 330.000 euro mee.

Farah verbeterde in september in Brussel het werelduurrecord. Hij rende in het Koning Boudewijnstadion naar een afstand van 21 kilometer en 330 meter. De geboren Somaliër bezit twee olympische titels op de 5000 meter en twee op de 10.000 meter. Hij veroverde ook drie wereldtitels op zowel de 5000 als de 10.000 meter.

De atleet kondigde eerder aan bij de Spelen van Tokio volgende zomer op nieuw olympisch goud te mikken op de 10.000 meter, maar zijn deelname aan de fysiek en geestelijk zware tv-show ’I’m a Celebrity... Get Me Out Of Here!’ roept de vraag op hoe serieus dat plan is.

Het programma begint op 15 november en de opnames zijn vanwege de coronapandemie niet zoals gebruikelijk in de jungle van Australië, maar in een kasteel in Wales. „Ik wil mezelf uitdagen en kijken hoe ver ik kom, dat is de gedachte achter mijn deelname”, aldus Farah. „Veel mensen associëren mij met rennen en winnen en niets anders, maar ik wil ze graag verrassen.”

Voetbal: Trainer Arteta woedend na ’wanprestatie’ Arsenal

13.22 uur: Trainer Mikel Arteta van de Engelse voetbalclub Arsenal wilde na de nederlaag tegen Aston Villa (0-3) niets weten van excuses. „Voor grote teams gelden geen excuses. Die kunnen zich dat niet permitteren. Wij dus ook niet”, mopperde de Spaanse manager van de ’Gunners’.

Arsenal incasseerde in het eigen Emirates-stadion al de vierde nederlaag in acht competitiewedstrijden. De ploeg van Arteta verloor eerder van landskampioen Liverpool, Manchester City en Leicester City. Tegen Aston Villa ging Arsenal hard onderuit.

„Wij verwachten iedere wedstrijd te winnen, dat moet de standaard zijn”, zei Arteta, die eind vorig jaar werd aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Unai Emery en met Arsenal de FA Cup en het Community Shield veroverde. „Dus als iemand denkt dat één of twee wedstrijden achter elkaar winnen genoeg is, dan heeft hij het volledig mis. Dat valt niet te accepteren. Ik pik die instelling niet. De club verdient dat ook niet.”

Arteta had geen goed woord over voor het optreden van zijn ploeg tegen Aston Villa. „Voor het eerst sinds ik hier ben, heb ik het gevoel dat we echt onder ons niveau hebben gepresteerd. Dat is onacceptabel. Het liefste zou ik nu gelijk al weer een wedstrijd willen spelen om dit uit ons systeem te krijgen. Ik ben benieuwd hoe de spelers reageren, of ze in de spiegel durven te kijken. We kunnen veel beter dan we hier hebben laten zien.”

Voetbal: Besmette bondscoach Mancini roept verse krachten op bij Italië

12:14 uur Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft drie verse krachten toegevoegd aan zijn uitgebreide selectie voor de komende interlandperiode. Hij riep de verdedigers Alessandro Bastoni, Gian Marco Ferrari en Mattia Zaccagni op. Zij vervangen Leonardo Spinazzola, Alessio Romagnoli en Angelo Ogbonna, die afgelopen weekeinde geblesseerd raakten.

Mancini zal niet zelf de spelers verwelkomen op het nationale trainingscomplex Coverciano. De bondscoach is besmet met het coronavirus en zit in thuisisolatie. Hij mist in ieder geval de vriendschappelijke interland van woensdag tegen Estland. Pas bij een negatieve test kan Mancini mogelijk wel aanwezig zijn bij de duels in de Nations League met Polen (15 november) en Bosnië en Herzegovina (18 november). Italië staat tweede in de poule achter koploper Polen. Nederland is in die groep de nummer drie.

Vanwege de vele coronabesmettingen bij Italiaanse voetballers en quarantainemaatregelen bij de clubs selecteerde Mancini een ruime groep van 41 spelers voor de interlandperiode. Vermoedelijk kunnen slechts achttien spelers maandag bijeenkomen op Coverciano.

Voetbal: Celta de Vigo ontslaat trainer na slechte start

11:24 uur De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo heeft trainer Oscar Garcia ontslagen. De ploeg uit Vigo boekte in negen competitiewedstrijden pas één overwinning, in de tweede speelronde tegen Valencia, en staat in La Liga maar net boven de degradatiestreep. De clubleiding besloot daarom afscheid te nemen van Garcia.

De 47-jarige Spanjaard, die als speler van Barcelona vier landstitels vierde, werd een jaar geleden aangesteld als opvolger van Fran Escribá die ook moest vertrekken na een slechte start van het seizoen. Onder leiding van Garcia ontsnapte Celta ternauwernood aan degradatie. De club uit Galicië bleef 1 punt boven de streep.

Bij Celta speelt onder anderen Renato Tapia, oud-speler van FC Twente en Feyenoord. Garcia was eerder trainer van onder meer Brighton & Hove Albion, Watford, Saint-Étienne, Olympiakos en Red Bull Salzburg, waarmee hij twee keer kampioen van Oostenrijk werd.

Tennis: Medvedev passeert Federer op wereldranglijst

10:23 uur De Russische tennisser Daniil Medvedev is door zijn zege in het masterstoernooi van Parijs naar de vierde plaats gestegen op de wereldranglijst. Medvedev passeerde de Zwitser Roger Federer, die herstelt van een knieblessure en ontbrak in Parijs.

Al eerder was duidelijk dat de Serviër Novak Djokovic het jaar zal afsluiten als de nummer 1 op de mondiale ranking. Hij doet dat voor de zesde keer en evenaart de Amerikaan Pete Sampras.

Rafael Nadal en Dominic Thiem, respectievelijk tweede en derde, staan ook nog boven Medvedev op de ranglijst. De beste acht tennissers van dit jaar spelen vanaf zondag in Londen de ATP Finals.

Tennis: Herstelde Thiem klaar voor ATP Finals

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem is hersteld van zijn voetblessure en reist af naar Londen voor de afsluitende ATP Finals. De winnaar van de US Open meldde op zijn website dat hij woensdag met een klein gezelschap richting de Engelse hoofdstad gaat.

Thiem raakte vorige maand geblesseerd in zijn thuistoernooi in Wenen. Hij had veel last van blaren. De nummer drie van de wereld besloot vervolgens de masters in Parijs over te slaan. „Na mijn uitschakeling in de kwartfinales in Wenen duurde het enkele dagen voordat ik hersteld was. Daarna ben ik de voorbereidingen begonnen op de ATP Finals”, aldus de 27-jarige Thiem, die vorig jaar de finale verloor van het eindejaarstoernooi van de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het toernooi in de Londense O2-Arena met de beste acht spelers van dit jaar duurt van 15 tot en met 22 november.