Live Tour: wie pakt laatste ritwinst?

Volg live de ontwikkelingen in de 21e etappe in de Ronde van Frankrijk.

„Op de Champs-Élysées komt het erop aan wie van de sprinters het meeste over heeft”, blikt Telesport-columnist Michael Boogerd vooruit. „Vorig jaar won Caleb Ewan, waarmee hij aantoonde dat hij drie zware weken goed kan verteren. Daarom verwacht ik dat hij een goede kans maakt om opnieuw te winnen.” Ewan was in deze Tour al twee keer de snelste in een massaspurt.

Jumbo-Visma raakte zaterdag in een sensationele tijdrit de gele trui kwijt. Kopman Primoz Roglic verspeelde een voorsprong van 57 seconden op zijn Sloveense landgenoot Tadej Pogacar.

De laatste rit is zondag om 15.45 uur begonnen en de finish wordt rond 19.00 uur verwacht.

