Memphis Depay genomineerd voor fraaie individuele prijs

Premium Cultuur

Jeroen Brouwers (81) winnaar Libris Literatuurprijs 2021

De prestigieuze Libris Literatuurprijs 2021 is gewonnen door Jeroen Brouwers voor zijn roman Cliënt E. Busken. Dit is maandagavond bekend gemaakt in Nieuwsuur door juryvoorzitter Lilianne Ploumen, die een beeldverbinding had met de inmiddels 81-jarige auteur.