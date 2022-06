Van der Poel wil met supersonisch tijdritpak naar geel

Om dat voor elkaar te krijgen heeft MvdP zich een speciaal tijdritpak aan laten meten, waarmee hij secondes van de concurrentie moet winnen. En niet te veel verliezen ten opzichte van topfavorieten Filippo Ganna en Wout van Aert.

3200 euro

De Ronde van Frankrijk start vrijdag met een chrono van 13,2 kilometer door de straten van Kopenhagen, waarin hij op het technische parcours in staat moet zijn om een goede tijd te rijden. In de Ronde van Italië werd hij in de twee races tegen de klok tweede en derde. In de eerste tijdproef moest Van der Poel de Brit Simon Yates voorrang verlenen met slechts drie tellen verschil. Yates droeg destijds het supersonische pak dat Van der Poel nu ook aangemeten krijgt. De prijs is zo’n 3200 euro.

De nieuwe outfit komt voort uit een samenwerking tussen het Tsjechische Kalas, dat kledingsponsor is van Alpecin-Fenix, en Vorteq. De laatste is een technologiemerk uit Groot-Brittannië dat onder meer successen boekte met BikeExchange-Jayco, de ploeg van Yates en ook Matteo Sobrero, die de tweede tijdrit in de Giro won.

Niet veel aandacht

Hoewel Van der Poel de laatste jaren niet veel aandacht besteedde aan het tijdrijden, blijkt elke keer dat het hem heel goed af gaat. Vorig jaar in de Tour verdedigde hij met een knappe race tegen de klok, waarin hij vijfde werd, het geel dat hij in totaal zes dagen droeg.