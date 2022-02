Gestopte Sergio Agüero gaat wél naar WK voetbal met Argentinië

De 33-jarige Agüero krijgt een rol in de begeleidingsstaf van de nationale ploeg. „We moeten nog bepalen welke rol dat precies wordt, maar ik ga in ieder geval met de ploeg naar het WK”, zei de 101-voudig international tegen de Argentijnse sportzender TyC Sports.

Agüero maakte half december bekend dat hij per direct moest stoppen met voetballen. De spits van FC Barcelona kreeg eind oktober in een competitiewedstrijd te maken met hartproblemen. De spits, topscorer aller tijden van de Engelse club Manchester City met 260 doelpunten, onderging diverse onderzoeken in het ziekenhuis. De doktoren adviseerden Agüero om te stoppen.

„Ik wil graag bij de jongens zijn”, zei de Argentijn over zijn voormalige teamgenoten in de nationale ploeg. Agüero heeft al een gesprek gehad met bondsvoorzitter Claudio Tapia. Hij hoopt in zijn nieuwe rol aanwezig te kunnen zijn bij de loting voor het WK, op 1 april. Agüero, die goed bevriend is met aanvoerder Lionel Messi, deed met Argentinië mee aan drie WK’s en won vorig jaar met zijn land de Copa América.