Xavi neemt bekritiseerde Frenkie de Jong in bescherming

„Hij heeft ons dingen gegeven, ondanks dat het niet zo vloeiend was als bij Nico of Gavi”, aldus de Barça-coach. „Hij doet zijn best, heeft ongemak gekend en we hebben hem beschermd. Hij heeft veel defensief werk verricht en tweede ballen gewonnen, werk dat men niet ziet. Het is een kwestie van vermoeidheid.”

De Jong werd twee weken geleden tegen Real Betis al gespaard door Xavi, een zeldzaamheid. De middenvelder kende toen zijn eerste invalbeurt, in een seizoen waarin hij 13 van de 17 competitieduels startte (hij miste er drie door blessures). Op het laatste kwartier op bezoek bij Bayern München na , speelde hij elke minuut in de Champions League. In dat duel haakte ook Memphis vooralsnog af, die nog meer minuten maakte dan De Jong. ’Frenkie’ speelde tussendoor 7 interlands voor Oranje. Vorig seizoen stopte de teller van de voormalig Ajax-middenvelder na het EK op 58 officiële duels.

In Barcelona raakt men niet uitgepraat over doelpuntenmakers Gavi (17), Nico Gonzalez (19) en basisdebutant Ferran Jutglà (22), die de geblesseerde Memphis in de spits verving. Xavi was duidelijk op de vraag of de jonkies het nu maar moeten gaan doen, voor de toekomst van Barça. „Busquets, Piqué, Alba, Ter Stegen, De Jong… Hun bijdrage is spectaculair”, aldus de coach. „Het verrast dat de kids de assists geven en goals maken, maar dat is geen kritiek naar de anderen. Ik ben tevreden met de ploeg, ook met degenen die niet spelen. Dit is de weg, waarop we moeten afzien en moeten terugkeren naar onze manier van spelen.”

