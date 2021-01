Slap duel tussen Sparta en FC Twente eindigt doelpuntloos

Danilo trof in de eerste dertien speelronden maar liefst elf keer doel en voerde trots de topscorerslijst aan. De man uit Sao Paulo was het speerpunt van de snelle FC Twente-aanval met verder ook de ex-Ajacieden Vaclav Cerny en Queensy Menig. Danilo mijmerde al voorzichtig over een terugkeer bij Ajax en een samenspel in een volledig Braziliaanse aanval met zijn landgenoten Antony en David Neres.

Een paar maanden later hangt de vlag er heel anders bij. Ajax trok de beurs en telde 22,5 miljoen euro neer voor Sébastien Haller, een recordbedrag in de Eredivisie. De Fransman is de spits voor de komende jaren bij Ajax.

Danilo zag zijn droom om eerste spits van Ajax te worden in rook opgaan, maar inmiddels was er ook iets anders aan de hand. De doelpuntenproductie van de Braziliaan was gestokt. Zijn laatste goal dateert van 19 december, toen Danilo tegen VVV-Venlo de openingsgoal voor zijn rekening nam.

Mario Engels schermt de bal af voor Kik Pierie Ⓒ ANP/HH

FC Twente liet Danilo in de mini-winterstop naar Brazilië gaan om zijn familie te bezoeken ondanks alle coronabeperkingen en de verplichting tot een quarantaine. De hoop, dat hij daar opgefrist en met nieuw elan van terug zou komen, bleek ijdel. Tot overmaat van ramp viel ook nog Cerny weg met een zware knieblessure. Danilo en Cerny vormden samen een goede combinatie en bij vier van de elf goals die de Braziliaan maakte, verzorgde de Tsjech de assist. En zo zakt Danilo steeds verder weg en wordt zijn doelpuntloze periode langer en langer.

Ook Narsingh breekt geen potten

Luciano Narsingh, van Feyenoord gehuurd om het wegvallen van Cerny op te vangen, maakte tegen Sparta zijn basisdebuut voor FC Twente, maar de negentienvoudig Oranje-international kon geen potten breken. Zoals heel FC Twente weinig liet zien. De ploeg die voor de winterstop zoveel indruk maakte met fris en verzorgd voetbal, zit in een lastige fase. Het werd tegen Sparta een gelijkopgaande strijd, waarbij de thuisploeg wat feller in de duels was en in de eerste helft de boventoon voerde. De ploeg van trainer Henk Fraser had twee nederlagen op rij geleden, waarbij met name de laatste, een 0-1 nederlaag bij FC Utrecht, ongelukkig was door de late winnende goal van de thuisploeg.

Na de twee decepties was Sparta wel weer toe aan een succesje en de ploeg bikkelde naar hartenlust. Voetballend hield het echter niet over. FC Twente-doelman Joël Drommel kwam weinig in de problemen en datzelfde gold voor zijn Sparta-collega Maduka Okoye. Tot op het laatst kon het dubbeltje beide kanten op vallen met activiteit voor beide doelen. Zo stelde Sparta-invaller Danzell Gravenberch in de 85e minuut nog Drommel flink op de proef. Maar de aanvallers van beide teams hadden uiteindelijk niet de klasse en vorm om door te drukken en daardoor eindigde de wedstrijd zoals die begonnen was: op 0-0. Daardoor heeft Sparta weer evenveel punten als Fortuna Sittard en VVV-Venlo (22) en keert de ploeg van trainer Henk Fraser terug op de elfde plaats, terwijl FC Twente zevende blijft met vijf punten achterstand op nummer zes FC Groningen.

