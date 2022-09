Statistieken Eredivisie: Donkerrood Cambuur, Velazquez debuteert met zege

Amsterdam - Lucky number seven. Dat geldt deze speelronde op voorhand voor de supporters. Met PSV - Feyenoord en AZ - Ajax wacht er een heuse Super Sunday. Bovendien treffen ook de nummers 6 en 5 van het moment elkaar in sc Heerenveen - FC Twente. Op zaterdag won Sparta van FC Groningen en deelden Vitesse en Volendam de punten na de Airborne-wedstrijd in Arnhem. Julio Velazquez debuteerde bij Fortuna met een zege, terwijl Cambuur volledig op tilt sloeg op bezoek bij RKC.