Schreeuwende Holger Rune stuurt zijn moeder weg op Roland Garros

Tennis

Roland Garros: Marin Cilic en Casper Ruud treffen elkaar in halve finale

Marin Cilic heeft zich naar de halve finale op Roland Garros geknokt. De Kroaat rekende na ruim vier uur tennis in een thriller in vijf sets af met Andrey Rublev: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (2). Het is de eerste keer dat Cilic de halve finale haalt in Parijs.