Onverwacht vertrek hoofdingenieur David Sanchez bij Formule 1-team Ferrari

Het vertrek van Sanchez komt op een onverwacht en slecht moment, want het seizoen is net begonnen. De openingsrace in Bahrein verliep bovendien teleurstellend voor Ferrari. Charles Leclerc viel uit met technische problemen die het team niet eerder was tegengekomen. Carlos Sainz eindigde als vierde.

Ferrari zal intern moeten schuiven binnen het technische management, want een vervanger vinden voor deze sleutelpositie buiten Ferrari zal niet meevallen.

Bekijk ook: Ferrari wil onderste steen boven na dramatische seizoensstart Charles Leclerc

De nieuwe teambaas Frédéric Vasseur vertelde voor aanvang van het seizoen dat in de winter flink is gesleuteld aan de Ferrari om de auto betrouwbaarder te maken. „Dat aspect kon beter, dat was geen geheim. Ik denk dat we er goed voor staan, want qua snelheid behoorden we vorig jaar al tot de besten”, zei hij. Ferrari behaalde voor het laatst de wereldtitel in 2007.