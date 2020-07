Circuit Silverstone hermetisch afgesloten tijdens Formule 1

„Formule 1-fans moeten niet naar het circuit komen en de races thuis kijken op televisie. Mijn agenten zullen iedereen die ook maar in de buurt komt, verwijderen. Het is gewoon niet toegestaan de race te bekijken, ook niet vanachter de omheining”, aldus de korpschef.

De organisatie van de Britse GP is als de dood dat fans zich verzamelen bij de hekken om maar een glimp te kunnen opvangen van onder anderen de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton. Silverstone ontvangt de weekeinden van 31 juli tot en met 2 augustus en 7 tot en met 9 augustus de teams uit de Formule 1 voor race vier en vijf van het uitgestelde seizoen.

„De races kunnen alleen doorgaan als er geen publiek aanwezig is. Dat is een eis van de regering. Maar er bestaan zorgen, omdat we bijvoorbeeld hebben gezien dat fans van Liverpool zich verzamelden bij het stadion om het kampioenschap te vieren”, zegt circuitbaas Stuart Pringle. „De boodschap is dat fans moeten wegblijven en dat we de politie achter de hand houden om in te grijpen. Dat virus mag zich niet verspreiden.”

Hamilton, die afgelopen zondag de Grote Prijs van Hongarije won, riep zijn fans ook op thuis te blijven. „Ik snap dat mensen van een afstand willen gaan kijken, al was het maar om het geluid van de auto te horen. Maar als dat betekent dat er zich een menigte vormt, dan is dat geen goede zaak.”