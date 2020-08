Turntrainer Wotlther Kooistra wil verandering en treedt terug

Sanna Veerman moet het voorlopig stellen zonder haar trainer Wolther Kooistra maar heeft begrip voor zijn opmerkelijke stap. Ⓒ Foto ZUMAPRESS.com

AMSTERDAM - Hij is nog nooit van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd en toch trekt Wolther Kooistra zich terug als trainer van topturnster Sanna Veerman. „Een ontzettend moeilijke beslissing”, zegt de hoofdcoach van Turnz Amsterdam Gymnastics hierover. „Maar ook dit is bedoeld als een signaal dat het anders moet in de turnwereld. Er moet iets fundamenteel en structureel veranderen.”